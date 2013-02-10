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"تقنية بيشة" تنتهي من قبول 400 متدرب للفصل الثاني

لقاء استقبال للمستجدين شارك به رؤساء الأقسام بالكلية

أنهت كلية التقنية في بيشة إجراءات القبول للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، حيث رفعت الطاقة الاستيعابية للكلية ١٠٠%.

وتم قبول ما يقارب ٤٠٠ متدرب لهذا الفصل في خمسة تخصصات؛ هي: "الدعم الفني، المحاسبة، الإدارة المكتبية، إلكترونيات وصناعة تحكم، مكيانيكا".

وقال وكيل شؤون المتدربين بالكلية محمد بن علي القرني: "رفعت تقنية بيشة، بناءً على توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نسبة القبول بالكلية لضعف العدد وفقاً لما تقتضيه رؤية المملكة 2030 في تعزيز الجانب المهني لدى شباب الوطن ودعم للمشاريع الخاصة والقطاع الخاص".

وأضاف: "كلية بيشة قد قبلت جميع المتقدمين على بوابة التقديم للتدريب التقني، وأيضاً قبلت جميع المتقدمين للكلية مباشرة، ممن لم يقدموا على بوابة المؤسسة والمتقدمين من خريجي المعهد الصناعي الثانوي ببيشة وتثليث".

وأردف: "وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة شؤون المتدربين أقامت من خلال الأستاذ فلاح سعد الشهراني، لقاء استقبال للمستجدين شارك به رؤساء الأقسام بالكلية على مدار يومين".

وتابع: "تم إطلاع المشاركين على الحقوق والواجبات وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات، وبعض التوجيهات والنصائح والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفّذ داخل الكلية".

من جهته، ثمّن عميد الكلية التقنية ببيشة عبدالرحمن علي آل عليط جهود الجميع في زيادة الطاقة الاستيعابية واستقبال المستجدين، داعياً جميع المتقدمين للجد والاجتهاد والالتزام بأنظمة الكلية.

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"تقنية بيشة" تنتهي من قبول 400 متدرب للفصل الثاني
سبق

أنهت كلية التقنية في بيشة إجراءات القبول للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، حيث رفعت الطاقة الاستيعابية للكلية ١٠٠%.

وتم قبول ما يقارب ٤٠٠ متدرب لهذا الفصل في خمسة تخصصات؛ هي: "الدعم الفني، المحاسبة، الإدارة المكتبية، إلكترونيات وصناعة تحكم، مكيانيكا".

وقال وكيل شؤون المتدربين بالكلية محمد بن علي القرني: "رفعت تقنية بيشة، بناءً على توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نسبة القبول بالكلية لضعف العدد وفقاً لما تقتضيه رؤية المملكة 2030 في تعزيز الجانب المهني لدى شباب الوطن ودعم للمشاريع الخاصة والقطاع الخاص".

وأضاف: "كلية بيشة قد قبلت جميع المتقدمين على بوابة التقديم للتدريب التقني، وأيضاً قبلت جميع المتقدمين للكلية مباشرة، ممن لم يقدموا على بوابة المؤسسة والمتقدمين من خريجي المعهد الصناعي الثانوي ببيشة وتثليث".

وأردف: "وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة شؤون المتدربين أقامت من خلال الأستاذ فلاح سعد الشهراني، لقاء استقبال للمستجدين شارك به رؤساء الأقسام بالكلية على مدار يومين".

وتابع: "تم إطلاع المشاركين على الحقوق والواجبات وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات، وبعض التوجيهات والنصائح والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفّذ داخل الكلية".

من جهته، ثمّن عميد الكلية التقنية ببيشة عبدالرحمن علي آل عليط جهود الجميع في زيادة الطاقة الاستيعابية واستقبال المستجدين، داعياً جميع المتقدمين للجد والاجتهاد والالتزام بأنظمة الكلية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
01:04 PM
لقاء استقبال للمستجدين شارك به رؤساء الأقسام بالكلية

"تقنية بيشة" تنتهي من قبول 400 متدرب للفصل الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أنهت كلية التقنية في بيشة إجراءات القبول للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، حيث رفعت الطاقة الاستيعابية للكلية ١٠٠%.

وتم قبول ما يقارب ٤٠٠ متدرب لهذا الفصل في خمسة تخصصات؛ هي: "الدعم الفني، المحاسبة، الإدارة المكتبية، إلكترونيات وصناعة تحكم، مكيانيكا".

وقال وكيل شؤون المتدربين بالكلية محمد بن علي القرني: "رفعت تقنية بيشة، بناءً على توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، نسبة القبول بالكلية لضعف العدد وفقاً لما تقتضيه رؤية المملكة 2030 في تعزيز الجانب المهني لدى شباب الوطن ودعم للمشاريع الخاصة والقطاع الخاص".

وأضاف: "كلية بيشة قد قبلت جميع المتقدمين على بوابة التقديم للتدريب التقني، وأيضاً قبلت جميع المتقدمين للكلية مباشرة، ممن لم يقدموا على بوابة المؤسسة والمتقدمين من خريجي المعهد الصناعي الثانوي ببيشة وتثليث".

وأردف: "وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة شؤون المتدربين أقامت من خلال الأستاذ فلاح سعد الشهراني، لقاء استقبال للمستجدين شارك به رؤساء الأقسام بالكلية على مدار يومين".

وتابع: "تم إطلاع المشاركين على الحقوق والواجبات وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات، وبعض التوجيهات والنصائح والاستفادة من البرامج المختلفة التي تنفّذ داخل الكلية".

من جهته، ثمّن عميد الكلية التقنية ببيشة عبدالرحمن علي آل عليط جهود الجميع في زيادة الطاقة الاستيعابية واستقبال المستجدين، داعياً جميع المتقدمين للجد والاجتهاد والالتزام بأنظمة الكلية.

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