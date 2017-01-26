"تقنية جدة" توظّف 1310 خريجين في قطاعات الأعمال منذ بداية العام

بمرحلتيْ الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الإنتاج والتقنية الكهربائية

كشف عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، عن توظيف 1310 خريجين منذ بداية هذا العام 1438هـ في عدد من قطاعات الأعمال في مختلف التخصصات التقنية والإدارية؛ حيث نَسّقت الكلية لإقامة عدد من اللقاءات والمقابلات المباشرة، إضافة إلى الزيارات الميدانية؛ لتمكين خرّيجي الكلية من الانخراط في سوق العمل.

وأكد "السريعي" أن التوظيف شَمِلَ مرحلتيْ الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات: (الإنتاج، والتقنية الكهربائية، والتبريد والتكييف، والمحركات والمركبات، والتقنية المدنية والمعمارية، والتسويق والمحاسبة، والسفر والسياحة، والإدارة المكتبية).

وأضاف أن إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي تُواصل جولاتها الميدانية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، وأن التعاون مستمر مع كافة قطاعات الأعمال لاستقطاب المزيد من الخريجين.

وعن متابعة الخريجين، بيّن "السريعي": هناك العديد من الآليات الخاصة بالتواصل، إضافة إلى الزيارات الميدانية والوقوف عن كثب على أداء خرّيجينا وتذليل كل المعوقات التي تُواجههم، إضافة إلى استمرار عمليات التوجيه المهني لهم من خلال مساراتهم الوظيفية المختلفة.

وحول كفاءة مخرجات الكلية، أكد أن الخرّيج يتم تأهيله تأهيلاً عالياً من حيث المواد والخطط التدريبية التي تُواكب المتغيرات المتجددة في سوق العمل، ويتم أيضاً التدريب عملياً على أحدث البرامج والمعدات والأجهزة الحديثة من خلال مدربين ذوي تأهيل عالٍ، لديهم القدرة على تقديم مادة تدريبية بجودة عالية، وهناك تدريب ميداني على التخصص مدته فصل تدريبي كامل، يتم خلاله إشراك قطاعات الأعمال في التأهيل التدريبي في سوق العمل، ومن ثم تعزيز الجانب العملي وصقله بالمهارات اللازمة؛ ليكون قادراً على العطاء والتميز خلال مستقبله الوظيفي.

ورحّب "السريعي" بكافة قطاعات الأعمال لتوسيع نطاق الشراكات التي تتعلق بالتدريب والتوظيف والاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة بالكلية، وقال: سوف نستمر إن شاء الله تعالى في دعم أبنائنا الخريجين ومتابعتهم والتنسيق مع كل القطاعات لخلق المزيد من الفرص والمشاركات الهادفة في هذا الاتجاه.