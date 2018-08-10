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"تقني القصيم" يختتم المرحلة الثانية من برامج التدريب المجتمعي

شملت 133 من البنين والبنات

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر تدريب عدد 133 متدربا ومتدربة لبرامج التدريب المجتمعية "أتقن" في مرحلته الثانية كأهم مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يستهدف جميع أفراد المجتمع من أجل إكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وشاركت الوحدات التدريبية في المنطقة في تنفيذ برامج أتقن للمستفيدين حيث دربت الكلية التقنية للبنات ببريدة 58 متدربه في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني و فن المكياج السينمائي و مبادئ التصميم بالفوتوشوب والالستريتور.

كما شاركت الكلية التقنية بالرس في التدريب على مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و صيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول التي استفاد منها 33 متدرباً ، ودربت الكلية التقنية ببريدة 26 متدرباً في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و مبادئ صيانة السيارات ، وشاركت الكلية التقنية بعنيزة في تدريب 16 متدرباً في مجال مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية .

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه تم تنفيذ هذه الدورات باحترافية عالية وذلك لتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم وتحقيق المسئولية الاجتماعية للمؤسسة.

وأكد المذن أن برنامج "أتقن" جاء متزامنا في مرحلته الثانية مع برامج وفعاليات صيف القصيم 38 متعة ومعرفة حيث تنتهي المرحلة الثانية يوم الخميس الموافق 18/11/1438هـ .

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"تقني القصيم" يختتم المرحلة الثانية من برامج التدريب المجتمعي
سبق

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر تدريب عدد 133 متدربا ومتدربة لبرامج التدريب المجتمعية "أتقن" في مرحلته الثانية كأهم مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يستهدف جميع أفراد المجتمع من أجل إكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وشاركت الوحدات التدريبية في المنطقة في تنفيذ برامج أتقن للمستفيدين حيث دربت الكلية التقنية للبنات ببريدة 58 متدربه في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني و فن المكياج السينمائي و مبادئ التصميم بالفوتوشوب والالستريتور.

كما شاركت الكلية التقنية بالرس في التدريب على مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و صيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول التي استفاد منها 33 متدرباً ، ودربت الكلية التقنية ببريدة 26 متدرباً في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و مبادئ صيانة السيارات ، وشاركت الكلية التقنية بعنيزة في تدريب 16 متدرباً في مجال مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية .

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه تم تنفيذ هذه الدورات باحترافية عالية وذلك لتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم وتحقيق المسئولية الاجتماعية للمؤسسة.

وأكد المذن أن برنامج "أتقن" جاء متزامنا في مرحلته الثانية مع برامج وفعاليات صيف القصيم 38 متعة ومعرفة حيث تنتهي المرحلة الثانية يوم الخميس الموافق 18/11/1438هـ .

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
06:49 PM

"تقني القصيم" يختتم المرحلة الثانية من برامج التدريب المجتمعي

شملت 133 من البنين والبنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر تدريب عدد 133 متدربا ومتدربة لبرامج التدريب المجتمعية "أتقن" في مرحلته الثانية كأهم مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يستهدف جميع أفراد المجتمع من أجل إكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

وشاركت الوحدات التدريبية في المنطقة في تنفيذ برامج أتقن للمستفيدين حيث دربت الكلية التقنية للبنات ببريدة 58 متدربه في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية ومبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني و فن المكياج السينمائي و مبادئ التصميم بالفوتوشوب والالستريتور.

كما شاركت الكلية التقنية بالرس في التدريب على مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و صيانة أجهزة الكمبيوتر المحمول التي استفاد منها 33 متدرباً ، ودربت الكلية التقنية ببريدة 26 متدرباً في مجال مبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية و مبادئ صيانة السيارات ، وشاركت الكلية التقنية بعنيزة في تدريب 16 متدرباً في مجال مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية .

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أنه تم تنفيذ هذه الدورات باحترافية عالية وذلك لتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم وتحقيق المسئولية الاجتماعية للمؤسسة.

وأكد المذن أن برنامج "أتقن" جاء متزامنا في مرحلته الثانية مع برامج وفعاليات صيف القصيم 38 متعة ومعرفة حيث تنتهي المرحلة الثانية يوم الخميس الموافق 18/11/1438هـ .

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