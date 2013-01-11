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"تقويم واستشراف".. دراسة علمية في مواجهة التطرف تُصدرها جامعة الإمام

 أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة ببرنامج كراسي البحث دراسة علمية موسعة بعنوان "إسهامات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية في مواجهة الغلو والتطرف.. تقويم واستشراق"، حيث تناولت الدراسة بالرصد والتحليل والنقد والتفسير نحو 700 دراسة سبق إعدادها في المملكة خلال العقدين الماضيين 1420 - 1437هـ حول مختلف الأبعاد المرتبطة بقضايا الغلو والتطرف والإرهاب البعد الشرعي والأمني والاجتماعي والتربوي والنفسي والإعلامي والاقتصادي.

كما قدّمت الدراسة العديد من الاستنتاجات والتوصيات الكفيلة بتعزيز مكانة البحث العلمي في إطار منظومة معالجة قضايا الغلو والتطرف والإرهاب في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"تقويم واستشراف".. دراسة علمية في مواجهة التطرف تُصدرها جامعة الإمام
سبق

 أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة ببرنامج كراسي البحث دراسة علمية موسعة بعنوان "إسهامات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية في مواجهة الغلو والتطرف.. تقويم واستشراق"، حيث تناولت الدراسة بالرصد والتحليل والنقد والتفسير نحو 700 دراسة سبق إعدادها في المملكة خلال العقدين الماضيين 1420 - 1437هـ حول مختلف الأبعاد المرتبطة بقضايا الغلو والتطرف والإرهاب البعد الشرعي والأمني والاجتماعي والتربوي والنفسي والإعلامي والاقتصادي.

كما قدّمت الدراسة العديد من الاستنتاجات والتوصيات الكفيلة بتعزيز مكانة البحث العلمي في إطار منظومة معالجة قضايا الغلو والتطرف والإرهاب في المملكة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:58 AM

"تقويم واستشراف".. دراسة علمية في مواجهة التطرف تُصدرها جامعة الإمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة ببرنامج كراسي البحث دراسة علمية موسعة بعنوان "إسهامات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية في مواجهة الغلو والتطرف.. تقويم واستشراق"، حيث تناولت الدراسة بالرصد والتحليل والنقد والتفسير نحو 700 دراسة سبق إعدادها في المملكة خلال العقدين الماضيين 1420 - 1437هـ حول مختلف الأبعاد المرتبطة بقضايا الغلو والتطرف والإرهاب البعد الشرعي والأمني والاجتماعي والتربوي والنفسي والإعلامي والاقتصادي.

كما قدّمت الدراسة العديد من الاستنتاجات والتوصيات الكفيلة بتعزيز مكانة البحث العلمي في إطار منظومة معالجة قضايا الغلو والتطرف والإرهاب في المملكة.

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