تكريم الطيار "الغامدي" لتميزه فى أداء واجبه
كرمت قيادة سرية طيران القوات البرية المختلطة بشرورة النقيب طيار عيد الغامدي من أبناء محافظة العقيق نظير ما قام به من عمل احترافي أثناء تأدية واجبه بالحد الجنوبي.
يشار إلى أن طياري أسراب القوات البرية تميزوا بالحد الجنوبي في المهام الموكلة إليهم، وأهمها تأمين شريط الحد السعودي وملاحقة عناصر المليشيا المتمردة وتحييد خطرهم.
تكريم الطيار "الغامدي" لتميزه فى أداء واجبه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-09
كرمت قيادة سرية طيران القوات البرية المختلطة بشرورة النقيب طيار عيد الغامدي من أبناء محافظة العقيق نظير ما قام به من عمل احترافي أثناء تأدية واجبه بالحد الجنوبي.
يشار إلى أن طياري أسراب القوات البرية تميزوا بالحد الجنوبي في المهام الموكلة إليهم، وأهمها تأمين شريط الحد السعودي وملاحقة عناصر المليشيا المتمردة وتحييد خطرهم.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
11:41 PM
تكريم الطيار "الغامدي" لتميزه فى أداء واجبه
كرمت قيادة سرية طيران القوات البرية المختلطة بشرورة النقيب طيار عيد الغامدي من أبناء محافظة العقيق نظير ما قام به من عمل احترافي أثناء تأدية واجبه بالحد الجنوبي.
يشار إلى أن طياري أسراب القوات البرية تميزوا بالحد الجنوبي في المهام الموكلة إليهم، وأهمها تأمين شريط الحد السعودي وملاحقة عناصر المليشيا المتمردة وتحييد خطرهم.