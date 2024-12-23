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تكريم طالب ابتدائي ببيشة أدهش الجميع بنبله في مساعدة زميله

يساعده في حمل حقيبته وربط حذائه موضحًا معنى الصداقة والأخوة

كرّمت مدرسة الديلمي الابتدائية في شمال محافظة بيشة، الطالب نجا عايض السبيعي في الصف الثاني الابتدائي، لعمله النبيل بعد أن لاحظ قائد المدرسة الأستاذ محمد فالح الجيهاني مساعدته المتكررة لزميله "من ذوي الاحتياجات الخاصة " في حمل حقيبته ومساعدته في ربط حذائه حيث أدهش المعلمين والطلاب بتصرف هذا التلميذ مع صديقه". 

وأشاد قائد المدرسة بهذا التصرف النبيل من الطالب وقام بشكره أمام طلاب المدرسة، موضحًا لهم معنى الصداقة والأخوة، وقدم له جائزة كما شكر والد الطالب قائد المدرسة على هذا التكريم وزرع هذه الروح الطيبة النابعة من ديننا الحنيف دين التسامح والأخوة. 

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تكريم طالب ابتدائي ببيشة أدهش الجميع بنبله في مساعدة زميله
سبق

كرّمت مدرسة الديلمي الابتدائية في شمال محافظة بيشة، الطالب نجا عايض السبيعي في الصف الثاني الابتدائي، لعمله النبيل بعد أن لاحظ قائد المدرسة الأستاذ محمد فالح الجيهاني مساعدته المتكررة لزميله "من ذوي الاحتياجات الخاصة " في حمل حقيبته ومساعدته في ربط حذائه حيث أدهش المعلمين والطلاب بتصرف هذا التلميذ مع صديقه". 

وأشاد قائد المدرسة بهذا التصرف النبيل من الطالب وقام بشكره أمام طلاب المدرسة، موضحًا لهم معنى الصداقة والأخوة، وقدم له جائزة كما شكر والد الطالب قائد المدرسة على هذا التكريم وزرع هذه الروح الطيبة النابعة من ديننا الحنيف دين التسامح والأخوة. 

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:48 AM
يساعده في حمل حقيبته وربط حذائه موضحًا معنى الصداقة والأخوة

تكريم طالب ابتدائي ببيشة أدهش الجميع بنبله في مساعدة زميله

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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كرّمت مدرسة الديلمي الابتدائية في شمال محافظة بيشة، الطالب نجا عايض السبيعي في الصف الثاني الابتدائي، لعمله النبيل بعد أن لاحظ قائد المدرسة الأستاذ محمد فالح الجيهاني مساعدته المتكررة لزميله "من ذوي الاحتياجات الخاصة " في حمل حقيبته ومساعدته في ربط حذائه حيث أدهش المعلمين والطلاب بتصرف هذا التلميذ مع صديقه". 

وأشاد قائد المدرسة بهذا التصرف النبيل من الطالب وقام بشكره أمام طلاب المدرسة، موضحًا لهم معنى الصداقة والأخوة، وقدم له جائزة كما شكر والد الطالب قائد المدرسة على هذا التكريم وزرع هذه الروح الطيبة النابعة من ديننا الحنيف دين التسامح والأخوة. 

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