النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

تكريم وترقية للرقيب "الغامدي" بعد إصابته أثناء دفاعه عن وطنه بالحد الجنوبي

بموجب توجيهات وزير الدفاع بالتعامل مع مصابي جنودنا البواسل

كرم قائد القوات البرية الملكية السعودية، "عزيز بن أحمد الغامدي" أحد أفراد القوات، وأصدر قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، بموجب توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات البرية، المبني على توجيهات وزير الدفاع -حفظه الله- بشأن التعامل مع حالات رجال الأمن الذين يصابون في ميدان الشرف.
 
وكان "الغامدي" من أهالي مركز نصبه والمسودة بمحافظة غامد الزناد بالباحة، قد تعرض لإصابة بالغة وهو في ميدان العز والشرف والكرامة مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه، وبعد شفائه من إصابته تم تكريمه وترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، معبرًا عن فخره واعتزازه بعمله حاميًا لوطنه مع زملائه.
 
وأكد "الغامدي" أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه رجال الأمن للمساهمة في حفظ وطنه ودينه، ومشيرًا إلى أن وقوف وزير الدفاع بجانب رجال الأمن ما هو إلا تقدير منه على ما يبذلونه من جهود وحرصه على العناية بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكريم وترقية للرقيب "الغامدي" بعد إصابته أثناء دفاعه عن وطنه بالحد الجنوبي
سبق

كرم قائد القوات البرية الملكية السعودية، "عزيز بن أحمد الغامدي" أحد أفراد القوات، وأصدر قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، بموجب توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات البرية، المبني على توجيهات وزير الدفاع -حفظه الله- بشأن التعامل مع حالات رجال الأمن الذين يصابون في ميدان الشرف.
 
وكان "الغامدي" من أهالي مركز نصبه والمسودة بمحافظة غامد الزناد بالباحة، قد تعرض لإصابة بالغة وهو في ميدان العز والشرف والكرامة مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه، وبعد شفائه من إصابته تم تكريمه وترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، معبرًا عن فخره واعتزازه بعمله حاميًا لوطنه مع زملائه.
 
وأكد "الغامدي" أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه رجال الأمن للمساهمة في حفظ وطنه ودينه، ومشيرًا إلى أن وقوف وزير الدفاع بجانب رجال الأمن ما هو إلا تقدير منه على ما يبذلونه من جهود وحرصه على العناية بهم.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:27 PM
بموجب توجيهات وزير الدفاع بالتعامل مع مصابي جنودنا البواسل

تكريم وترقية للرقيب "الغامدي" بعد إصابته أثناء دفاعه عن وطنه بالحد الجنوبي

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
30
40,827

كرم قائد القوات البرية الملكية السعودية، "عزيز بن أحمد الغامدي" أحد أفراد القوات، وأصدر قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، بموجب توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات البرية، المبني على توجيهات وزير الدفاع -حفظه الله- بشأن التعامل مع حالات رجال الأمن الذين يصابون في ميدان الشرف.
 
وكان "الغامدي" من أهالي مركز نصبه والمسودة بمحافظة غامد الزناد بالباحة، قد تعرض لإصابة بالغة وهو في ميدان العز والشرف والكرامة مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه، وبعد شفائه من إصابته تم تكريمه وترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، معبرًا عن فخره واعتزازه بعمله حاميًا لوطنه مع زملائه.
 
وأكد "الغامدي" أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه رجال الأمن للمساهمة في حفظ وطنه ودينه، ومشيرًا إلى أن وقوف وزير الدفاع بجانب رجال الأمن ما هو إلا تقدير منه على ما يبذلونه من جهود وحرصه على العناية بهم.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,901
1200

1200

17 ديسمبر
5,379
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة