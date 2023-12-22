تكريم وترقية للرقيب "الغامدي" بعد إصابته أثناء دفاعه عن وطنه بالحد الجنوبي

بموجب توجيهات وزير الدفاع بالتعامل مع مصابي جنودنا البواسل

كرم قائد القوات البرية الملكية السعودية، "عزيز بن أحمد الغامدي" أحد أفراد القوات، وأصدر قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، بموجب توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات البرية، المبني على توجيهات وزير الدفاع -حفظه الله- بشأن التعامل مع حالات رجال الأمن الذين يصابون في ميدان الشرف.



وكان "الغامدي" من أهالي مركز نصبه والمسودة بمحافظة غامد الزناد بالباحة، قد تعرض لإصابة بالغة وهو في ميدان العز والشرف والكرامة مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه، وبعد شفائه من إصابته تم تكريمه وترقيته إلى رتبة رئيس رقباء، معبرًا عن فخره واعتزازه بعمله حاميًا لوطنه مع زملائه.



وأكد "الغامدي" أنه سيبذل قصارى جهده برفقة زملائه رجال الأمن للمساهمة في حفظ وطنه ودينه، ومشيرًا إلى أن وقوف وزير الدفاع بجانب رجال الأمن ما هو إلا تقدير منه على ما يبذلونه من جهود وحرصه على العناية بهم.