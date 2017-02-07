تكليف "القشطة" مساعداً لمدير صحة البيئة بأمانة الطائف

صدر قرار أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج، بتكليف محمد بن قاسم القشطة، مساعداً لمدير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف.

وعبر "محمد قاسم" عن اعتزازه بثقة أمين الطائف، مؤكداً حرصه على كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.