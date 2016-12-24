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تكنولوجيا المريخ تساعد المستشفيات على إنقاذ حياة الآلاف

الجهاز المقتبس من مسبار "ناسا" يكتشف القرحات قبل وصولها للجلد

كشفت تقارير تقنية عديدة عن تطوير باحثين في جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية، وبشراكة مع "بروين" المتخصّصة في إنتاج ماسحات القياسات الحيوية، جهازاً جديداً يمكنه اكتشاف القرحات، وتحديداً "قرحة الضغط القاتلة" قبل 10 أيام كاملة من وصولها إلى سطح الجلد.

 

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص، إلى أن الماسح الضوئي الجديد، تمّ اقتباس تقنيته من تقنية عمل مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى كوكب المريخ، وتمّ اعتمادها لتطوير تكنولوجيا الزلازل على الكوكب الأحمر.

 

وتقتل قرحة الضغط سنوياً ما يصل إلى نصف مليون شخص في بريطانيا وحدها، وهي نسب تقارب مَن يلقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالسرطان.

 

وتكمن المعركة الرئيسة في علاج تقرحات الضغط في اكتشاف الأطباء والممرضين المبكّر لها، قبل وصولها إلى سطح الجلد، ويصبح علاجها صعباً جداً، وهو ما سيتمكّن الماسح الضوئي الجديد من تحقيقه؛ حيث سيتمكّن من تشخيص الحالة المرضية قبل 10 أيام كاملة من وصول التقرحات لسطح الجلد.

 

واختبر الباحثون الجهاز على 1200 مريض حتى الآن في نحو 13 مستشفى، وتمّ القضاء بصورة نهائية تماماً على التقرحات لأكثر من 50 % من العيّنات الخاضعة للدراسة، فيما انخفضت نسب الإصابة بالتقرحات في بعض المستشفيات المشاركة بالدراسة، مثل مستشفى "سان ماري" الأمريكي إلى الصفر تقريباً.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تكنولوجيا المريخ تساعد المستشفيات على إنقاذ حياة الآلاف
سبق

كشفت تقارير تقنية عديدة عن تطوير باحثين في جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية، وبشراكة مع "بروين" المتخصّصة في إنتاج ماسحات القياسات الحيوية، جهازاً جديداً يمكنه اكتشاف القرحات، وتحديداً "قرحة الضغط القاتلة" قبل 10 أيام كاملة من وصولها إلى سطح الجلد.

 

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص، إلى أن الماسح الضوئي الجديد، تمّ اقتباس تقنيته من تقنية عمل مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى كوكب المريخ، وتمّ اعتمادها لتطوير تكنولوجيا الزلازل على الكوكب الأحمر.

 

وتقتل قرحة الضغط سنوياً ما يصل إلى نصف مليون شخص في بريطانيا وحدها، وهي نسب تقارب مَن يلقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالسرطان.

 

وتكمن المعركة الرئيسة في علاج تقرحات الضغط في اكتشاف الأطباء والممرضين المبكّر لها، قبل وصولها إلى سطح الجلد، ويصبح علاجها صعباً جداً، وهو ما سيتمكّن الماسح الضوئي الجديد من تحقيقه؛ حيث سيتمكّن من تشخيص الحالة المرضية قبل 10 أيام كاملة من وصول التقرحات لسطح الجلد.

 

واختبر الباحثون الجهاز على 1200 مريض حتى الآن في نحو 13 مستشفى، وتمّ القضاء بصورة نهائية تماماً على التقرحات لأكثر من 50 % من العيّنات الخاضعة للدراسة، فيما انخفضت نسب الإصابة بالتقرحات في بعض المستشفيات المشاركة بالدراسة، مثل مستشفى "سان ماري" الأمريكي إلى الصفر تقريباً.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:33 AM
الجهاز المقتبس من مسبار "ناسا" يكتشف القرحات قبل وصولها للجلد

تكنولوجيا المريخ تساعد المستشفيات على إنقاذ حياة الآلاف

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أحمد علي - الرياض
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كشفت تقارير تقنية عديدة عن تطوير باحثين في جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية، وبشراكة مع "بروين" المتخصّصة في إنتاج ماسحات القياسات الحيوية، جهازاً جديداً يمكنه اكتشاف القرحات، وتحديداً "قرحة الضغط القاتلة" قبل 10 أيام كاملة من وصولها إلى سطح الجلد.

 

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصّص، إلى أن الماسح الضوئي الجديد، تمّ اقتباس تقنيته من تقنية عمل مسبار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى كوكب المريخ، وتمّ اعتمادها لتطوير تكنولوجيا الزلازل على الكوكب الأحمر.

 

وتقتل قرحة الضغط سنوياً ما يصل إلى نصف مليون شخص في بريطانيا وحدها، وهي نسب تقارب مَن يلقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بالسرطان.

 

وتكمن المعركة الرئيسة في علاج تقرحات الضغط في اكتشاف الأطباء والممرضين المبكّر لها، قبل وصولها إلى سطح الجلد، ويصبح علاجها صعباً جداً، وهو ما سيتمكّن الماسح الضوئي الجديد من تحقيقه؛ حيث سيتمكّن من تشخيص الحالة المرضية قبل 10 أيام كاملة من وصول التقرحات لسطح الجلد.

 

واختبر الباحثون الجهاز على 1200 مريض حتى الآن في نحو 13 مستشفى، وتمّ القضاء بصورة نهائية تماماً على التقرحات لأكثر من 50 % من العيّنات الخاضعة للدراسة، فيما انخفضت نسب الإصابة بالتقرحات في بعض المستشفيات المشاركة بالدراسة، مثل مستشفى "سان ماري" الأمريكي إلى الصفر تقريباً.

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