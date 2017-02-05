تمديد تكليف "القعير" و "الشامان" مساعديْن لمدير تعليم تبوك

أصدر وزير التعليم، د. أحمد بن محمد العيسى، اليوم، قرارا بتمديد تكليف ماجد بن عبد الرحمن القعير، مساعداً للشؤون التعليمية للبنين بتعليم تبوك، وتمديد تكليف نجلاء بنت سليمان الشامان، مساعدة للشؤون التعليمية للبنات بتعليم تبوك.



‎وعبَّر "القعير" و"الشامان" عن شكرهما وتقديرهما لوزير التعليم على هذه الثقة، وأكدا أنها ستكون بإذن الله دافعا لمزيد من العمل والإنجاز في ميدان التعليم.