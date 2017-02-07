تمديد تكليف "مدير صحة طريف" لمدة عام
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية "عبدالله بن ولمان العازمي"، قراراً بتمديد تكليف مدير القطاع الصحي بطريف والمشرف على مستشفى طريف العام "فايز سرحان الرويلي"، لمدة عام.
وعبّر "الرويلي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة الشمالية على ثقته بتمديد تكليفه، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.
تمديد تكليف "مدير صحة طريف" لمدة عام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-07
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية "عبدالله بن ولمان العازمي"، قراراً بتمديد تكليف مدير القطاع الصحي بطريف والمشرف على مستشفى طريف العام "فايز سرحان الرويلي"، لمدة عام.
وعبّر "الرويلي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة الشمالية على ثقته بتمديد تكليفه، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:18 PM
تمديد تكليف "مدير صحة طريف" لمدة عام
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية "عبدالله بن ولمان العازمي"، قراراً بتمديد تكليف مدير القطاع الصحي بطريف والمشرف على مستشفى طريف العام "فايز سرحان الرويلي"، لمدة عام.
وعبّر "الرويلي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة الشمالية على ثقته بتمديد تكليفه، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.