تمديد تكليف "مدير صحة طريف" لمدة عام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية "عبدالله بن ولمان العازمي"، قراراً بتمديد تكليف مدير القطاع الصحي بطريف والمشرف على مستشفى طريف العام "فايز سرحان الرويلي"، لمدة عام.

وعبّر "الرويلي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة الشمالية على ثقته بتمديد تكليفه، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.