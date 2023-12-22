تنظيم معرض لـ"نبراس" في ملتقى "ألوان"

نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معرضَ المشروع الوطني "نبراس" في ملتقى "ألوان السعودية"، المقام بمركز المعارض بالرياض، والذي استمر سبعة أيام.
وقد زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز المعرض.
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معرضَ المشروع الوطني "نبراس" في ملتقى "ألوان السعودية"، المقام بمركز المعارض بالرياض، والذي استمر سبعة أيام.
وقد زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز المعرض.
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معرضَ المشروع الوطني "نبراس" في ملتقى "ألوان السعودية"، المقام بمركز المعارض بالرياض، والذي استمر سبعة أيام.
وقد زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز المعرض.
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معرضَ المشروع الوطني "نبراس" في ملتقى "ألوان السعودية"، المقام بمركز المعارض بالرياض، والذي استمر سبعة أيام.
وقد زار وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز المعرض.