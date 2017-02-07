تنفيذ الحملة الثانية للتحصين ضد شلل الأطفال بينبع

إدارة الصحة تدعو الأهالي للتعاون مع فرق التطعيم

تعتزم إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع التابعة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ حملة التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال بمحافظة ينبع من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية بالجرعة الفموية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال لعام 1438هـ، والتي تستهدف الأطفال من عمر خمس سنوات فما دون وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام متواصلة.

وأوضحت "صحة المدينة" أنه تم الانتهاء من الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال لعام 1438هـ بنجاح حيث تمت تغطية "99.64%" من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بمحافظة ينبع والذي يبلغ عددهم "14.270" طفلاً من عمر 55 سنوات فما دون.

وذكرت أنه سيتم التطعيم بنظام "منزل – منزل" وذلك من خلال 100 فرقة ميدانية متحركة و14 فرقة ثابتة بالمراكز الصحية للمحافظة.

ودعت إدارة القطاع الصحي بينبع الأهالي من سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها إلى التعاون مع أفراد فرق التطعيم ومساندة جهودها لإنجاح الحملة وحماية الأطفال من خطر الإصابة بهذا المرض.