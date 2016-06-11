"تنمية القصب" تقيم الملتقى الرمضاني "8" بمشاركة 130 طالباً

يشتمل على برامج ثقافية ورياضية واجتماعية ومسابقات متنوعة

تقيم لجنة التنمية الأهلية بالقصب بمحافظة شقراء، الملتقى الرمضاني للطلاب للعام الثامن على التوالي، بمشاركة أكثر من 130 طالباً؛ بهدف استثمار وقت فراغ الطلاب مع بداية الإجازة الصيفية.



وتشتمل فعاليات الملتقى على برامج تثقف الشباب دينياً وثقافياً واجتماعياً ورياضياً، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية ومسابقة ثقافية وتوزيع جوائز مادية قيمة.



من جانبه، قدّم رئيس مجلس لجنة التنمية الأهلية بالقصب الدكتور عثمان عبدالعزيز المنيع، شُكره للقائمين والداعمين لهذا الملتقى السنوي الذي يحقق الأهداف التي تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تحقيقها وخاصة في المدن الخالية من الأندية الرياضية.



وأشار "المنيع" إلى أن لجنة التنمية وجّهت الدعوات لحضور الحفل الختامي للملتقى الذي سيقام يوم الأربعاء 19 رمضان.



