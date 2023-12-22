النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

تهديد بصور خاصّة يتطوّر لعلاقة محرّمة.. والنهاية "جلد وسجن وإبعاد"

قضية صُنّفت "جرائم معلوماتية" ودارت فصولها في جدة والجاني فيها مقيمٌ

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً تعزيرياً يقضي بجلد مقيم وسجنه وإبعاده عن البلد ومصادرة جوّاله.

تفصيلاً، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، مقيماً من جنسية عربية، إلى المحكمة الجزئية بعد انتهاء ملف التحقيق معه في قضيةٍ تُصنف على أنها من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ إذ استغل فيها الجاني علاقته بإحدى النساء، وتمكّن من التقاط صور خاصّة لها، وقام بتهديدها طالباً منها تمكينه من نفسها، وتمكّن من إقامة علاقة محرّمة معها، وتلفّظ عليها، وعلى الله -عزّ وجلّ- بألفاظ غير لائقة.

جاء في نص الحكم سجن المدعى عليه سنتين مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وجلده ثلاثمائة جلدة على دفعات بمعدل خمسين جلدة كل أسبوع، وإبعاده عن البلد، وعدم السماح له بالعودة إليها، ومصادرة جوّاله، ونشر الحكم في إحدى الصحف الرسمية؛ استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تهديد بصور خاصّة يتطوّر لعلاقة محرّمة.. والنهاية "جلد وسجن وإبعاد"
سبق

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً تعزيرياً يقضي بجلد مقيم وسجنه وإبعاده عن البلد ومصادرة جوّاله.

تفصيلاً، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، مقيماً من جنسية عربية، إلى المحكمة الجزئية بعد انتهاء ملف التحقيق معه في قضيةٍ تُصنف على أنها من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ إذ استغل فيها الجاني علاقته بإحدى النساء، وتمكّن من التقاط صور خاصّة لها، وقام بتهديدها طالباً منها تمكينه من نفسها، وتمكّن من إقامة علاقة محرّمة معها، وتلفّظ عليها، وعلى الله -عزّ وجلّ- بألفاظ غير لائقة.

جاء في نص الحكم سجن المدعى عليه سنتين مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وجلده ثلاثمائة جلدة على دفعات بمعدل خمسين جلدة كل أسبوع، وإبعاده عن البلد، وعدم السماح له بالعودة إليها، ومصادرة جوّاله، ونشر الحكم في إحدى الصحف الرسمية؛ استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:53 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:57 PM
قضية صُنّفت "جرائم معلوماتية" ودارت فصولها في جدة والجاني فيها مقيمٌ

تهديد بصور خاصّة يتطوّر لعلاقة محرّمة.. والنهاية "جلد وسجن وإبعاد"

A A A
أحمد العبدالله - جدة
50
81,290

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً تعزيرياً يقضي بجلد مقيم وسجنه وإبعاده عن البلد ومصادرة جوّاله.

تفصيلاً، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، مقيماً من جنسية عربية، إلى المحكمة الجزئية بعد انتهاء ملف التحقيق معه في قضيةٍ تُصنف على أنها من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ إذ استغل فيها الجاني علاقته بإحدى النساء، وتمكّن من التقاط صور خاصّة لها، وقام بتهديدها طالباً منها تمكينه من نفسها، وتمكّن من إقامة علاقة محرّمة معها، وتلفّظ عليها، وعلى الله -عزّ وجلّ- بألفاظ غير لائقة.

جاء في نص الحكم سجن المدعى عليه سنتين مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وجلده ثلاثمائة جلدة على دفعات بمعدل خمسين جلدة كل أسبوع، وإبعاده عن البلد، وعدم السماح له بالعودة إليها، ومصادرة جوّاله، ونشر الحكم في إحدى الصحف الرسمية؛ استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,900
1200

1200

17 ديسمبر
5,376
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,751
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,085

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة