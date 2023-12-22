تهديد بصور خاصّة يتطوّر لعلاقة محرّمة.. والنهاية "جلد وسجن وإبعاد"

قضية صُنّفت "جرائم معلوماتية" ودارت فصولها في جدة والجاني فيها مقيمٌ

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكماً تعزيرياً يقضي بجلد مقيم وسجنه وإبعاده عن البلد ومصادرة جوّاله.

تفصيلاً، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، مقيماً من جنسية عربية، إلى المحكمة الجزئية بعد انتهاء ملف التحقيق معه في قضيةٍ تُصنف على أنها من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية؛ إذ استغل فيها الجاني علاقته بإحدى النساء، وتمكّن من التقاط صور خاصّة لها، وقام بتهديدها طالباً منها تمكينه من نفسها، وتمكّن من إقامة علاقة محرّمة معها، وتلفّظ عليها، وعلى الله -عزّ وجلّ- بألفاظ غير لائقة.

جاء في نص الحكم سجن المدعى عليه سنتين مع احتساب المدة التي قضاها في السجن، وجلده ثلاثمائة جلدة على دفعات بمعدل خمسين جلدة كل أسبوع، وإبعاده عن البلد، وعدم السماح له بالعودة إليها، ومصادرة جوّاله، ونشر الحكم في إحدى الصحف الرسمية؛ استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.