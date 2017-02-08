تواجد عسكري أمريكي كثيف بالخليج.. البداية المدمرة "كول" وتلتها حاملة طائرات نووية

4 مدمرات إلى الشرق الأوسط.. ومصدر أمريكي بالأسطول السادس يوضح الأسباب

في تطور لافت وبعد تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتعهد الرئيس "ترامب" بسحق "داعش"، وصلت حاملة الطائرات النووية "جورج بوش" إلى قاعدة سودا- بي في جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مياه الخليج العربي .

وبحسب خطة السير للقافلة البحرية النووية، ستتوجه إلى الشرق الأوسط برفقة مجموعة من السفن الحربية الأمريكية الضاربة التي ستضم كذلك الطرادين الصاروخيين "فلبين سي" و"هيو سيتي"، وكذلك المدمرتين الصاروخيتين "لابون" و"تراكستون".

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للأسطول السادس الأمريكي أن هدف السفن البحرية في المنطقة هو ضمان المصالح القومية الأمريكية في أوروبا، ومصالح الحلفاء في الناتو، ومصالح الشركاء من البلدان الأفريقية والأوروبية، وكذلك الحلفاء في التحالف المعادي لـ"داعش".

وخلال وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط ستشارك طائرات "جورج بوش" في قصف مواقع "داعش" في سوريا، وبعد اكتمال مهمتها في شرق المتوسط من المخطط أن تتوجه المجموعة البحرية الأمريكية بقيادة "جورج بوش" إلى مياه الخليج، حيث منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأمريكي، ومنها ستواصل طائراتها قصف مواقع "داعش" في سوريا والعراق.