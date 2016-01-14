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توقيع اتفاقية بين "السعودية للكهرباء" و"إينل" الإيطالية

للتعاون في مجال توزيع الطاقة ونقل التقنيات الحديثة

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة "إينل إس بي آي" الإيطالية؛ للتعاون فيما بينهما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة.

وقد وقّع الاتفاقية المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ليفيو جالو رئيس وحدة أعمال البنية التحتية والشبكات العالمية بالشركة الإيطالية. 

وذكر زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ومبادرات الشركة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية؛ لمواكبة رؤية المملكة2030، وتماشياً مع برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، والذي يعمل على تحسين الأداء التشغيلي في المنظومة الكهربائية؛ من خلال الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع المصنعين والموردين العالميين.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الموقّعة مع الشركة الإيطالية ستعمل على توسيع دائرة التعاون معها؛ لنشر وتبادل المعلومات والخبرات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية؛ بهدف تحقيق أفضل أداء في شبكات التوزيع، وتبادل الخطط التكنولوجية بغرض تحويل شبكة التوزيع بالمملكة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ودراسة سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف: "الاتفاقية تتضمّن بنوداً لتبادل الخبرات في مجال الأمن السي براني، وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين، بما يمكن أن يؤدي إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

من جانبه، أعرب السيد ليفيو جالو، عن سعادته وإدارة شركته، لتوقيع هذه الاتفاقية، ووضع أسس التعاون مع شريك مهم في قطاع مهم كقطاع شبكات التوزيع الرقمية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الخطة الاستراتيجية الحالية للمجموعة الإيطالية.

 

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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توقيع اتفاقية بين "السعودية للكهرباء" و"إينل" الإيطالية
سبق

وقّعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة "إينل إس بي آي" الإيطالية؛ للتعاون فيما بينهما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة.

وقد وقّع الاتفاقية المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ليفيو جالو رئيس وحدة أعمال البنية التحتية والشبكات العالمية بالشركة الإيطالية. 

وذكر زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ومبادرات الشركة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية؛ لمواكبة رؤية المملكة2030، وتماشياً مع برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، والذي يعمل على تحسين الأداء التشغيلي في المنظومة الكهربائية؛ من خلال الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع المصنعين والموردين العالميين.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الموقّعة مع الشركة الإيطالية ستعمل على توسيع دائرة التعاون معها؛ لنشر وتبادل المعلومات والخبرات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية؛ بهدف تحقيق أفضل أداء في شبكات التوزيع، وتبادل الخطط التكنولوجية بغرض تحويل شبكة التوزيع بالمملكة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ودراسة سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف: "الاتفاقية تتضمّن بنوداً لتبادل الخبرات في مجال الأمن السي براني، وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين، بما يمكن أن يؤدي إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

من جانبه، أعرب السيد ليفيو جالو، عن سعادته وإدارة شركته، لتوقيع هذه الاتفاقية، ووضع أسس التعاون مع شريك مهم في قطاع مهم كقطاع شبكات التوزيع الرقمية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الخطة الاستراتيجية الحالية للمجموعة الإيطالية.

 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
01:43 PM
للتعاون في مجال توزيع الطاقة ونقل التقنيات الحديثة

توقيع اتفاقية بين "السعودية للكهرباء" و"إينل" الإيطالية

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ظافر الشهري - الرياض
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وقّعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تعاون مع شركة "إينل إس بي آي" الإيطالية؛ للتعاون فيما بينهما في مجال توزيع الطاقة الكهربائية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة.

وقد وقّع الاتفاقية المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ليفيو جالو رئيس وحدة أعمال البنية التحتية والشبكات العالمية بالشركة الإيطالية. 

وذكر زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار خطط ومبادرات الشركة لتعزيز البنية التحتية الكهربائية؛ لمواكبة رؤية المملكة2030، وتماشياً مع برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع للشركة، والذي يعمل على تحسين الأداء التشغيلي في المنظومة الكهربائية؛ من خلال الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية التي يتم توقيعها مع الشركات العالمية، وكذلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع المصنعين والموردين العالميين.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الموقّعة مع الشركة الإيطالية ستعمل على توسيع دائرة التعاون معها؛ لنشر وتبادل المعلومات والخبرات في مجال توزيع الطاقة الكهربائية؛ بهدف تحقيق أفضل أداء في شبكات التوزيع، وتبادل الخطط التكنولوجية بغرض تحويل شبكة التوزيع بالمملكة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ودراسة سبل تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف: "الاتفاقية تتضمّن بنوداً لتبادل الخبرات في مجال الأمن السي براني، وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين، بما يمكن أن يؤدي إلى طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

من جانبه، أعرب السيد ليفيو جالو، عن سعادته وإدارة شركته، لتوقيع هذه الاتفاقية، ووضع أسس التعاون مع شريك مهم في قطاع مهم كقطاع شبكات التوزيع الرقمية، والتي تلعب دوراً حاسماً في الخطة الاستراتيجية الحالية للمجموعة الإيطالية.

 

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