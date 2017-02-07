توقيع شراكة مجتمعية بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وجمعية "علاجي"

شهدها وزير الصحة والشيخ "المطلق" وتتضمن إجراء 1000 عملية

وقّع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية الخيرية لعلاج المرضى"علاجي" اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية بالرياض اتفاقية شراكة مجتمعية لإجراء العمليات الجراحية للمرضى خارج ساعات العمل الرسمي.

شهد الإتفاقية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة و المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، وقيادات الوزارة، وتتضمن الاتفاقية إجراء نحو 1000 عملية تشمل عمليات الشبكية والقرنية والماء الأبيض وعيون الأطفال والحول خلال عام.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة دعم الوزارة للإتفاقية التي وقعّها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية الخيرية لعلاج المرضى "علاجي" وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد الجمعية والمستشفى لتنفيذ كافة مضامينها.

من جهته، قال الشيخ عبدالله المطلق: " يسّر الله في هذا اليوم المبارك أن يتم توقيع هذه الإتفاقية بين الجمعية الخيرية لعلاج المرضى "علاجي"، وبين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وذلك بأن تدفع الجمعية تكاليف عمليات متعددة في تخصص العيون للمستشفى، بمبالغ مخفضة، وتنفذ هذه العمليات في

أوقات الإجازة الأسبوعية وأوقات العمل خارج الدوام".

وأضاف:" نؤمل إن شاء الله أن تؤدي هذه الإتفاقية منفعة كبيرة للفئة المنتظرة، وأن تخفف على وزارة الصحة أعباء هذا الإنتظار، وأن يستفيد إخواننا الذين يحبون العمل الخيري من الطاقم الطبي من هذه الاتفاقية المباركة ، سدد الله الجميع ووفقهم لكل خير ، ونشكر وزير الصحة حيث شهد توقيع هذه الإتفاقية في مقر الجمعية، وباركها، هو ونائبه والمسئولين في الوزارة، ، ونشكر لحكومتنا الرشيدة وفقها الله تأييدها لمثل الأعمال الخيرية وفتح المجال لها.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي "هذه الاتفاقية تمت بمباركة وتوجيه من وزير الصحة، وهي إتفاقية تعاون بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وجمعية علاجي، وتقوم الفكرة على دعم الجمعية لمستشفى العيون في التخلص من أعداد المرضى الذي ينتظرون إجراء العمليات الجراحية من خلال قيام الأطباء والطاقم الطبي والإداري بوقتهم بالمساهمة بإجراء تلك العمليات في أوقات الإجازة والإجازة الأسبوعية، أو بعد نهاية الدوام ، بهدف خدمة المرضى على قائمة الإنتظار وإجراء العمليات لهم على أمل أن نتخلص خلال فترة قريبة من تلك القوائم".

وأضاف، سيبدأ تفعيل الإتفاقية خلال أيام بعد أن ننتهي من بعض الإجراءات الإدارية لكيفية تنفيذها وسيكون فيها الخير الكثير على جميع المرضى.

بدوره؛ أوضح الأمين العام لجمعية "علاجي" المهندس عبدالعزيز الرواف، أن هذه الإتفاقية سوف تساهم في تقليل قوائم الانتظار في المستشفى لافتاً أن عدد العمليات التي سيتم إجرائها نحو ألف عملية في مختلف العلميات الجراحية في العيون ، بما في ذلك الشبكية والقرنية وعمليات الماء الأبيض، بالإضافة إلى عمليات تخصص الأطفال والحول.

وأكد أن هذه الاتفاقية تعد رافد وداعم مهم في صناعة الطب الخيري الوطني ، ودعم لبرنامج مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، وتخفيف الضغط في قوائم الإنتظار، وتخفيف المعاناة على المرضى غير القادرين على دفع تكاليف العلاج في مراكز أخرى خارج مستشفيات الحكومة.