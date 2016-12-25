توقيع عقد الشراكة المجتمعية بين قطاع الصحة العامة وإدارة التعليم بمحافظة الرس

تم توقيع عقد المشاركة المجتمعية الصحية بين قطاع الصحة العامة بمحافظة الرس والصحة المدرسية بإدارة التعليم بالرس؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفَيْن بما يتناغم مع الدور الريادي لكل منهما؛ لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، والنهوض بالمجتمع صحيًّا وتعليميًّا، ونشر ثقافة التوعية الصحية والسلوكية، ودعم الأنشطة التوعوية والتدريبية لدى أفراد المجتمع.



وأكد مدير قطاع الصحة العامة عبدالله بن حسين الضبعاني أن الشراكة المجتمعية سمة حضارية، تحفز المؤسسات إلى إيجاد روابط بينها وبين مثيلاتها من المؤسسات ذات الهدف المشترك؛ من أجل رؤية واضحة، تعبر عن تكاملية العمل، وإرضاء المستفيد.



وقال: إن قطاع الصحة العامة يسعى دائمًا من أجل بناء مجتمع صحي معرفي، وتقديم برامج تستهدف المجتمع، أهم قيمها تعزيز الوعي الصحي لدى النشء من الطلاب والطالبات. وتشترك معها في ذلك إدارة التعليم ممثلة بالصحة المدرسية، التي رأتا الدخول بعقد شراكة مجتمعية، تكفل توحيد الجهود؛ ما ينشأ عنه تحقيق أهدافهما انطلاقًا من كونهما مهتمتين بدعم ورعاية الصحة والتعليم بالرغبة الجادة ذاتها في التعاون والتكامل، بما يحقق أهداف تطوير العملية الصحية والتعليمية، وتحسين جودتها.

