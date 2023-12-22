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توقيع عقد تنظيم حفل افتتاح مناسبة "أبها عاصمة السياحة العربية 2017"

"العمرة": الشركة المنظمة قدمت رؤية استعراضية وتقنيات بصرية متطورة

وقّع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة عقدا مع شركة العرض السابع (Expose7 )، تتولى بموجبه تنظيم حفل افتتاح المناسبة.

 

وجاء توقيع العقد بتوجيهات من أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017.

 

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة: "الشركة تملك تجارب مميزة في تنظيم الحفلات ، يأتي في مقدمتها حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، إضافة إلى العديد من احتفالات المناطق بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها حفل مكة ، حفل الطائف ، حفل جازان ، حفل الجوف ، وحفل استقبال منطقة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحفل تدشين مباني أكاديمية محمد بن نايف للعلوم البحرية بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس  الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز".

 

وشدد "العمرة" على أن الشركة قدمت عرضًا مميزًا لتنظيم الحفل كما يليق بالمناسبة، واضعة رؤية احتفالية استعراضية مميزة ، وتقديم تقنيات عالية وإبهار بصري متطور ، والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالمشاركين وأداء الفرق الاستعراضية المشاركة ، وتوظيف الموروث المحلي واستعراض تراث المنطقة، وإبراز أسباب اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية.

 

وأكد حرص الشركة على تقديم عمل غير مسبوق وغير مكرر على مستوى المملكة ، واستخدام تقنيات عالية لم يسبق استخدامها في المملكة.

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توقيع عقد تنظيم حفل افتتاح مناسبة "أبها عاصمة السياحة العربية 2017"
سبق

وقّع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة عقدا مع شركة العرض السابع (Expose7 )، تتولى بموجبه تنظيم حفل افتتاح المناسبة.

 

وجاء توقيع العقد بتوجيهات من أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017.

 

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة: "الشركة تملك تجارب مميزة في تنظيم الحفلات ، يأتي في مقدمتها حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، إضافة إلى العديد من احتفالات المناطق بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها حفل مكة ، حفل الطائف ، حفل جازان ، حفل الجوف ، وحفل استقبال منطقة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحفل تدشين مباني أكاديمية محمد بن نايف للعلوم البحرية بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس  الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز".

 

وشدد "العمرة" على أن الشركة قدمت عرضًا مميزًا لتنظيم الحفل كما يليق بالمناسبة، واضعة رؤية احتفالية استعراضية مميزة ، وتقديم تقنيات عالية وإبهار بصري متطور ، والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالمشاركين وأداء الفرق الاستعراضية المشاركة ، وتوظيف الموروث المحلي واستعراض تراث المنطقة، وإبراز أسباب اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية.

 

وأكد حرص الشركة على تقديم عمل غير مسبوق وغير مكرر على مستوى المملكة ، واستخدام تقنيات عالية لم يسبق استخدامها في المملكة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
05:15 PM
"العمرة": الشركة المنظمة قدمت رؤية استعراضية وتقنيات بصرية متطورة

توقيع عقد تنظيم حفل افتتاح مناسبة "أبها عاصمة السياحة العربية 2017"

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ظافر الشهري - أبها
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وقّع مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة عقدا مع شركة العرض السابع (Expose7 )، تتولى بموجبه تنظيم حفل افتتاح المناسبة.

 

وجاء توقيع العقد بتوجيهات من أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة العليا فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017.

 

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة: "الشركة تملك تجارب مميزة في تنظيم الحفلات ، يأتي في مقدمتها حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، إضافة إلى العديد من احتفالات المناطق بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنها حفل مكة ، حفل الطائف ، حفل جازان ، حفل الجوف ، وحفل استقبال منطقة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحفل تدشين مباني أكاديمية محمد بن نايف للعلوم البحرية بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس  الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز".

 

وشدد "العمرة" على أن الشركة قدمت عرضًا مميزًا لتنظيم الحفل كما يليق بالمناسبة، واضعة رؤية احتفالية استعراضية مميزة ، وتقديم تقنيات عالية وإبهار بصري متطور ، والاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالمشاركين وأداء الفرق الاستعراضية المشاركة ، وتوظيف الموروث المحلي واستعراض تراث المنطقة، وإبراز أسباب اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية.

 

وأكد حرص الشركة على تقديم عمل غير مسبوق وغير مكرر على مستوى المملكة ، واستخدام تقنيات عالية لم يسبق استخدامها في المملكة.

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