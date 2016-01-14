توقيع عقد تنفيذ الملتقى العلمي لـ"هدي القرآن والسنة" بالمدينة المنورة

بين وقف "تعظيم الوحيين" وإحدى الشركات الوطنية

تصوير : عمار الأحمدي: وقع "وقف تعظيم الوحيين" بالمدينة المنورة ويمثله فضيلة أ.د. عماد بن زهير حافظ، عقد تنفيذ الملتقى العلمية لمشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن مع شركة تنظيم الدولية، ويمثلها بدر النيف.

يأتي ذلك ضمن فعاليات المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م ، للبدء في الإعدادات اللازمة لتنفيذ الملتقى العلمي بداية العام المقبل 1439هـ بجامعة طيبة خلال الفترة من 27 –29 محرم 1439هـ.

حضر حفل توقيع العقد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ محمد بن إسماعيل أبوحميد، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، المهندس خالد بن حسين الشهراني، وعدد من مسؤولي الصحف الورقية والإلكترونية.