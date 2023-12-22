توقيف 3 أشخاص متهمين بالتسبب في وفاة مقيم برماوي بمكة

تعرّض للدفع والسقوط أرضاً أثناء خلاف مع أحد من بني جلدته

اكتشفت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أن وفاة شخص من الجنسية البرماوية في العقد الرابع من عمره داخل منزله ليست طبيعية وإنما حدثت جراء إصابة لحقت به، واستطاعت إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين في القضية.

وقالت مصادر لـ"سبق": "مركز العمليات الموحد (٩١١) تلقى بلاغًا عن وجود شخص متوفى داخل منزله، فانتقلت على الفور الفرق الأمنية للموقع وبعد الاطلاع على الجثة لم تظهر إصابات جنائية فأحيلت للطبيب الشرعي".

وأضافت : "أفاد أحد الأشخاص من بني جلدة المتوفى أنه وأثناء خلاف مالي بينه وبين آخر تعرض للدفع والسقوط على الأرض وعانى من ألم بصدره".

وأردفت المصادر: "تم تكثيف البحث عن الجناة ليتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص".

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: "تلقى مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة يوم الأربعاء الموافق 22 ربيع أول 1438 بلاغاً من مقيم من جنسية آسيوية يفيد بوجود شخص متوفي بداخل سكنه"

وأضاف: "انتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة للموقع، حيث اتضح من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن المتوفي من جنسية آسيوية في العقد الخامس من العمر وقد سقط نتيجة مشاجرة مع ثلاثة أشخاص من بني جلدته".

وأردف: "تم ضبط المتهمين وسيحالون إلى هئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".