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توقيف شخص بحوزته كيابل ومقصَّا حديدٍ في ينبع

دوريات الأمن سلمته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من إلقاء القبض على شخص بطريق الملك عبدالعزيز، بعد العثور بحوزته على مجموعة كبيرة من الكيابل ومقصين من الحديد.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": إن رجال الأمن بالدوريات وأثناء القيام بعملهم المعتاد؛ استوقفوا مركبة وفرّ قائدها هارباً من الموقع وتم التعميم بشأنه.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وعند تفتيش المركبة وجدت بداخلها مجموعةٌ كبيرة من الكيابل ومقصان من الحديد، وتم تسليم الموقوف لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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توقيف شخص بحوزته كيابل ومقصَّا حديدٍ في ينبع
سبق

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من إلقاء القبض على شخص بطريق الملك عبدالعزيز، بعد العثور بحوزته على مجموعة كبيرة من الكيابل ومقصين من الحديد.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": إن رجال الأمن بالدوريات وأثناء القيام بعملهم المعتاد؛ استوقفوا مركبة وفرّ قائدها هارباً من الموقع وتم التعميم بشأنه.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وعند تفتيش المركبة وجدت بداخلها مجموعةٌ كبيرة من الكيابل ومقصان من الحديد، وتم تسليم الموقوف لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
05:12 PM
دوريات الأمن سلمته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم

توقيف شخص بحوزته كيابل ومقصَّا حديدٍ في ينبع

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
593

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة ينبع من إلقاء القبض على شخص بطريق الملك عبدالعزيز، بعد العثور بحوزته على مجموعة كبيرة من الكيابل ومقصين من الحديد.

 

وقالت مصادر لـ"سبق": إن رجال الأمن بالدوريات وأثناء القيام بعملهم المعتاد؛ استوقفوا مركبة وفرّ قائدها هارباً من الموقع وتم التعميم بشأنه.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على الشخص، وعند تفتيش المركبة وجدت بداخلها مجموعةٌ كبيرة من الكيابل ومقصان من الحديد، وتم تسليم الموقوف لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.

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