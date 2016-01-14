توقيف مسؤول بـ"صحة بيشة" متّهم في قضايا فساد

من بين الاتهامات استغلال نفوذه الوظيفي والتزوير

أوقفت الجهات المختصة ببيشة مسؤولاً رفيعاً في أحد القطاعات التابعة لصحة بيشة على إثر قضايا فساد.

وتفصيلاً؛ أكدت مصادر موثوقة لـ"سبق" توقيف مسؤول بصحة بيشة وإيداعه سجن بيشة العام واستمرار التحقيق معه في قضايا فساد وجّهت إليه.

وكشفت المصادر أن من بين تلك التُّهم؛ استغلال نفوذه الوظيفي والتزوير إضافة لتقرير من الجهات المختصة ضده في إحدى القضايا.