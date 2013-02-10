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توقيف 7 وافدين يمارسون صيانة الجوالات في شقة بالرياض

شرطة الرياض ومكتب العمل تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين

 نجح فريق من شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل في إلقاء القبض على سبعة وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وأحيل الموقوفون إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وكانت شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل قد تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض  المهندس طارق الزهراني أنه بعد التأكد من صحة البلاغ  قامت شرطة منطقة الرياض بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة وعثرت داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار و عدد من إكسسوارات الجوالات.

وشدد "الزهراني" على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيف 7 وافدين يمارسون صيانة الجوالات في شقة بالرياض
سبق

 نجح فريق من شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل في إلقاء القبض على سبعة وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وأحيل الموقوفون إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وكانت شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل قد تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض  المهندس طارق الزهراني أنه بعد التأكد من صحة البلاغ  قامت شرطة منطقة الرياض بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة وعثرت داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار و عدد من إكسسوارات الجوالات.

وشدد "الزهراني" على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
04:16 PM
شرطة الرياض ومكتب العمل تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين

توقيف 7 وافدين يمارسون صيانة الجوالات في شقة بالرياض

A A A
ذياب الشمري - الرياض
19
17,704

 نجح فريق من شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل في إلقاء القبض على سبعة وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات، في محاولة منهم للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وأحيل الموقوفون إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وكانت شرطة منطقة الرياض ومكتب العمل قد تفاعلا مع بلاغ أحد المواطنين يفيد بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض  المهندس طارق الزهراني أنه بعد التأكد من صحة البلاغ  قامت شرطة منطقة الرياض بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة وعثرت داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار و عدد من إكسسوارات الجوالات.

وشدد "الزهراني" على استمرار حملات التفتيش على كافة القطاعات والأنشطة للتأكد من التزامها بلوائح وقرارات الوزارة المنظّمة لسوق العمل للقضاء على السلوكيات المخالفة، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات.

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