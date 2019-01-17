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"تويتر" تطرح تحديثاً يهدف إلى زيادة المحتوى المرئي

يحث المستخدم على التغريد عند تغيير صورة ملفه الشخصي

 طرحت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تحديثاً جديداً، تستهدف منه زيادة المحتوى المرئي على المحتوى المكتوب في كل الحسابات المستخدمة لديها.

 

وتتركز الميزة الجديدة في حث المستخدمين على التغريد عند تغيير صورة ملفهم الشخصي، ووسمه بهاشتاق #NewProfilePic؛ ليطلع جميع متابعي الشخص على صورته الجديدة، وربما يعلقون عليها أو تنال إعجابهم.

 

وتشبه تلك الخدمة -بصورة كبيرة- ما هو مستخدم من قِبَل معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام".

 

وقال المتحدث باسم "تويتر": إنهم تركوا الحرية للمستخدمين في استخدام الهاشتاق الجديد من عدمه؛ ولكن لن يظهر لهم الهاشتاق إلا في حالة تغيير صورة ملفهم الشخصي.

 

وطرحت "تويتر" الميزة الجديدة لكافة مستخدميها عبر نسخة الويب والموبايل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

 

وطالَبَ عدد من المستخدمين بضرورة إجراء "تويتر" تعديلات في الصورة الشخصية ذاتها؛ كأن يتم تغيير فكرة الصورة الثابتة، وإضافة إمكانية وضع صورة متحركة أو وضع مرشحات للصور يمكن إضافتها مثل إطارات معينة، وما إلى ذلك من أمور كما هو متبع في "فيسبوك" منذ فترة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تطرح تحديثاً يهدف إلى زيادة المحتوى المرئي
سبق

 طرحت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تحديثاً جديداً، تستهدف منه زيادة المحتوى المرئي على المحتوى المكتوب في كل الحسابات المستخدمة لديها.

 

وتتركز الميزة الجديدة في حث المستخدمين على التغريد عند تغيير صورة ملفهم الشخصي، ووسمه بهاشتاق #NewProfilePic؛ ليطلع جميع متابعي الشخص على صورته الجديدة، وربما يعلقون عليها أو تنال إعجابهم.

 

وتشبه تلك الخدمة -بصورة كبيرة- ما هو مستخدم من قِبَل معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام".

 

وقال المتحدث باسم "تويتر": إنهم تركوا الحرية للمستخدمين في استخدام الهاشتاق الجديد من عدمه؛ ولكن لن يظهر لهم الهاشتاق إلا في حالة تغيير صورة ملفهم الشخصي.

 

وطرحت "تويتر" الميزة الجديدة لكافة مستخدميها عبر نسخة الويب والموبايل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

 

وطالَبَ عدد من المستخدمين بضرورة إجراء "تويتر" تعديلات في الصورة الشخصية ذاتها؛ كأن يتم تغيير فكرة الصورة الثابتة، وإضافة إمكانية وضع صورة متحركة أو وضع مرشحات للصور يمكن إضافتها مثل إطارات معينة، وما إلى ذلك من أمور كما هو متبع في "فيسبوك" منذ فترة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:37 AM
يحث المستخدم على التغريد عند تغيير صورة ملفه الشخصي

"تويتر" تطرح تحديثاً يهدف إلى زيادة المحتوى المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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 طرحت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تحديثاً جديداً، تستهدف منه زيادة المحتوى المرئي على المحتوى المكتوب في كل الحسابات المستخدمة لديها.

 

وتتركز الميزة الجديدة في حث المستخدمين على التغريد عند تغيير صورة ملفهم الشخصي، ووسمه بهاشتاق #NewProfilePic؛ ليطلع جميع متابعي الشخص على صورته الجديدة، وربما يعلقون عليها أو تنال إعجابهم.

 

وتشبه تلك الخدمة -بصورة كبيرة- ما هو مستخدم من قِبَل معظم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام".

 

وقال المتحدث باسم "تويتر": إنهم تركوا الحرية للمستخدمين في استخدام الهاشتاق الجديد من عدمه؛ ولكن لن يظهر لهم الهاشتاق إلا في حالة تغيير صورة ملفهم الشخصي.

 

وطرحت "تويتر" الميزة الجديدة لكافة مستخدميها عبر نسخة الويب والموبايل بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

 

وطالَبَ عدد من المستخدمين بضرورة إجراء "تويتر" تعديلات في الصورة الشخصية ذاتها؛ كأن يتم تغيير فكرة الصورة الثابتة، وإضافة إمكانية وضع صورة متحركة أو وضع مرشحات للصور يمكن إضافتها مثل إطارات معينة، وما إلى ذلك من أمور كما هو متبع في "فيسبوك" منذ فترة.

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