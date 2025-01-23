"تويتر" يشتعل بعبارات الفخر برجال الأمن بعد إنجاز "حرازات جدة"

"القرني" مغرداً: "اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه"

وصف مغردون العملية الأمنية التي أسفر عن مقتل إرهابييْن بحرازات جدة بـ"الإنجاز الأمني غير المستغرب" في ظل التطور والقدرات الفائقة التي يمتلكها رجال الأمن بفضل الدعم اللامحدود والمستمر من سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.



وذكر المغردون أنهم يحق لهم الفخر برجال أمن قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للدين ثم المليك والوطن في ظل أمن وأمان يلمسه من يعيش في أرض الحرمين.



وقالوا: "بينما الناس في منازلها نيام أبى رجال الأمن إلا أن يقضوا على الفئة الضالة وسط خلو الشوارع المحيطة لمقر الإرهابيين ولحرصهم على سلامة المارة وضرورة المكوث بالمنازل".



وحوّل المغردون هاشتاق #مقتل_ارهابيين_بجده و #محاصره_ارهابيين_بالحرزات و #الحرازات إلى مقر لتبادل

التهاني والتبريكات بالإنجاز الأمني والدعاء للمملكة بأن يحفظها الله من كل مكروه، ثم بلغت هذه الوسوم الترند بآلاف التغريدات.



وغرد الشيخ الدكتور عائض القرني قائلاً: ‏"اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، اللهم احفظ علينا أمننا وسلامتنا".



وقال الداعية غرم البيشي مغردا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فكر ضال ضيع شبابنا !! نسأل الله العفو والعافية ‏يارب احفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأدم أمننا".



وذكر المواطن "بدران" في تغريدة: "نحن ننام آمنين . بينما رجال أمننا يسهرون لأجل هذا الوطن ولأجل راحتنا. اللهم انصرهم وانصرنا على أعدائك أعداء الدين".



وغرّد أحمد الزهراني بقوله: "ننام مطمئنين بينما هناك من يعمل ومستعد ‏للتضحية بنفسه لأجل أن لا يتعكّر لنا صفو تلك النومة! نستودعك يا رب رجال أمننا .



وشارك الإعلامي الإماراتي محمد نجيب في وسم محاصره_ارهابيين_بالحرزات" بتغريدة قال فيها "‏ستعلو سيمفونية الحق ‏وينشد رصاص الأمن ‏رصاص الحق ‏لحن الخلود ‏بحق الأرامل والأيتام ‏بحق أمن الوطن ‏سيشرق الغد ‏بالأمان".