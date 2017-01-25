تيماء.. "طرق الجهراء" تضبط طلاسم سحرية بحوزة وافدين

بحادثين منفصلين وسُلما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات

ضبطت قوة أمن الطرق بمركز الجهراء بتيماء، مساء أمس، وافداً من جنسية آسيوية، وبحوزته طلاسم يُشتبه بأنها سحرية، بعد إجراء تفتيش للمركبة التي كان يستقلها.

وأوضح مصدر لـ"سبق" أن هذا الوافد يعدّ الثاني الذي يتم ضبط طلاسم سحرية معه خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه تم تحويلهم إلى الجهة المختصة برفقة المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

ويقع مركز الجهراء على بُعد 100 كلم تقريباً من محافظة تيماء، ويعتبر الطريق المؤدي لها طريقاً حيوياً يربط المنطقة الشمالية الغربية وبلاد الشام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة والراغبين بالسفر لمحافظة العلا ومنطقة حائل .