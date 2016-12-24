ثانوية القدس تحصد المركز الأول في مسابقة النشاط المسرحي بجدة

عرض المسرحية الفائزة "رتوش" بفعاليات معرض الكتاب

كرّم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي بحضور مساعده للشؤون التعليمية يحيى بن عبدالله القحطاني، قائد ثانوية القدس بندر بن علي المالكي نظير تحقيق طلاب مدرسته المركز الأول في مسابقة النشاط المسرحي من خلال مسرحية "رتوش"، الذي أُقيمت تصفياته بتعليم منطقة عسير خلال هذا الأسبوع وشاركت فيه عدة إدارات تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

ومثَّل طلاب ثانوية القدس التابعة لمكتب تعليم شرق جدة إدارة تعليم جدة في هذه المسابقة، وحصدوا جوائز المنافسات المسرحية المدرسية المرحلة الثانية ( المجموعة الرابعة ) حيث حصلت جدة على الجوائز التالية: المركز الأول كأفضل عرض مسرحي متكامل "رتوش "، والمركز الأول كأفضل مخرج "عبدالله اليامي"، والمركز الأول كأفضل مؤثرات صوتية، والمركز الثالث لأفضل ممثل "هادي القرني ".



وتم عرض مسرحية (رتوش) ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بجدة والمُقام على أرض المعارض بأبحر الجنوبية. وقد نال العرض إعجاب الجمهور الكبير الذي حضر لمشاهدته.



وشمل التكريم نجوم المسرحية من طلاب المدرسة وعدداً من مشرفي النشاط بتعليم جدة والقائمين على هذا العمل الذي حمل بصمة المخرج الأستاذ عبدالله اليامي، وتأليف الأستاذ عبدالرحمن الزهراني رائد النشاط بمدرسة القدس الثانوية.



وحضر عرض المسرحية وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة الذي تواجد في المعرض وزار العديد من الأجنحة والأقسام المختلفة.