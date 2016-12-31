ثغرة "تشغيل" تربك هواتف "آيفون".. احذر الرسالة المجهولة

يعتقد بعض مستخدمي الهواتف الذكية أن أغلب المخاطر التي تواجه أجهزتهم تأتي من الاتصال بالإنترنت، لكن ثغرة جرى اكتشافها، مؤخرا، في نظام التشغيل "إي أو إس"، أظهرت أن فتح رسالة نصية مجهولة قد يؤدي إلى إرباك هواتف "آيفون".

وبحسب ما نقل موقع "آيفون نوت"، فإن رسالة خبيثة يبعث بها بعض القراصنة، تستغل ثغرة في نظام التشغيل iOS، لأجل إرباك هاتف "آيفون"، وجعل صاحبه غير قادر على التحكم فيه.

والأدهى من ذلك، أن التعرض لهجوم مماثل برسالة نصية قد يجعل المستخدم عاجزا عن التحكم في شاشة "آيفون" عن طريق البصمات، بشكل مؤقت.

ووفق سكاي نيوز يتعرض هاتف "آيفون" للعطل حين يتلقى رسالة تضم ملفا خبيثا وضخما يعجز نظام التشغيل iOS عن معالجته، الأمر الذي يجعل الجهاز تحت ضغط يفوق طاقته، فيتوقف عن العمل في نهاية المطاف.

ويصعب على المستخدم أن يعيد الهاتف إلى حالته الطبيعية في وقت وجيز، فرغم الضغط على زر إعادة التشغيل، لا يستعيد تطبيق الرسائل عافيته في الجهاز.



ولتفادي المشكل، ينصح الخبراء مستخدمي "آيفون" بعدم فتح رسائل نصية مشكوك في أمرها، من مصدر مجهول، وإلا فإنهم سيضطرون إلى القيام بعملية استعادة Restore كاملة في هواتفهم.

