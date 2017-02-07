ثمانية لاعبين يغيبون عن الجولة 18 .. الاتحاد والوحدة الأكثر تضرراً

يعاود قطار دوري جميل لكرة القدم للمحترفين انطلاقته يوم الخميس القادم بمنافسات الجولة 18، التي تقام مبارياتها على مدار أربعة أيام.

وستشهد الجولة غياب ثمانية لاعبين عن أنديتهم؛ إما بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء في رصيدهم، أو لوجود حالة طرد، وسيكون ناديا الاتحاد والوحدة أكثرَ المتضررين؛ لكون كل فريق منهما سيفتقد خدمات لاعبَيْن مهمَّيْن من صفوفهما.

واللاعبون هم:

بدر النخلي، عوض خريض "الاتحاد"، موسى مدخلي، وليد محبوب "الوحدة"، وليد حزام "الباطن"، سعود كريري "الشباب"، علي الزقعان "الفتح"، أحمد كرنشي "القادسية".

وسيكون هناك 63 لاعباً آخر مهدداً بالإيقاف عن الجولة 19 في حال تحصّل أي منهم على بطاقة صفراء في هذه الجولة؛ على اعتبار كل واحد منهم يملك في جعبته بطاقتين صفراوين.

واللاعبون هم:

أحمد الحبيب، أيمن فتيني، إسماعيل بانغورا، دانييل أمورا، سلطان السوادي، سلطان الشريف، صالح الشهري، عبدالكريم القحطاني، متعب شراحيلي "الرائد"، أداما فرانسوا، حسام الجدعاني، شافي الدوسري، طلال مجرشي، عبدالإله بخاري، علاء ريشاني، مسلم آل فريج "الخليج"، أمير كردي، سعد عبد الأمير، سلمان المؤشر، علي عواجي، مصطفى بصاص، معتز هوساوي "الأهلي"، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، عدنان فلاتة، فهد المولد، محمود كهربا "الاتحاد"، أحمد الزين، ريكاردو ماتشادو، طلال العبسي، عبدالله كنو، نايف موسى "التعاون"، أحمد عطيف، إسماعيل المغربي، عبدالمجيد الصليهيم، عبدالوهاب جعفر "الشباب"، حمد الجهيم، عبدالله العويشير، علي آل بليهي، محمد الفهيد "الفتح"، أحمد عباس، لويز غوستافو، محمد مجرشي، نادر المولد "الفيصلي"، عبدالله الحافظ، عبدالملك الخيبري، كارلوس إدواردو، محمد البريك "الهلال"، عبدالله الشامخ، مختار فلاتة، معتز الموسى، مهند الفارسي "الوحدة"، أمينو بوبا، جمعان الدوسري، عبدالعزيز الناشي "الاتفاق"، جدعان الشمري، خالد دخيل العنزي، مهنا العنزي "الباطن"، حسين شيعان، عمر هوساوي، محمد السهلاوي "النصر"، حسن جعفري، محمد عسيري "القادسية".