"جائزة الأميرة صيتة" تشارك بـ"الجنادرية 31" لإبراز المسؤولية الاجتماعية

تسعى لتشجيع المجتمع على تبني المبادرات الخيرية

تشارك مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، في مهرجان الجنادرية لهذا العام، ضِمن جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتأتي مشاركة الجائزة للتعريف بأهداف المؤسسة وتشجيع المجتمع على تبني المبادرات الخيرية التي تؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف جائزة الأميرة صيتة إلى إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي؛ من خلال تقدير الداعمين المتميزين، وتشجيع المبادرات الفردية الهادفة للتمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وتشجيع بحوث ودراسات التنمية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن تعلن المؤسسة -خلال الأيام القادمة- عن الفائزين في دورتها الرابعة تحت عنوان "التمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن".

يُذكر أن المؤسسة كرّمت في نسخها الثلاثة الماضية 120 فائزاً، تميزوا في العمل الاجتماعي؛ تقديراً وتحفيزاً لهم للاستمرار في العطاء، وتشجيعاً للقطاع الخاص والمواطنين؛ للمشاركة في العمل الاجتماعي؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.