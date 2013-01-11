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​"جائزة جازان" تعتمد نتائج الفائزين.. والزميل "كاملي" يحصد التميز الإعلامي

اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، برئاسة أمير منطقة جازان "الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز" رئيس مجلس الأمناء؛ نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة لعام 1437 / 1438هـ، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، فيما فاز محرر "سبق" بمنطقة جازان "فهد كاملي" بجائرة التميز الإعلامي.

 

وثمن أمين عام الجائزة "الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين" دعم أمير المنطقة المتواصل، واهتمامه الدائم، بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، مبينًا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 41 فائزًا وفائزة؛ أفرادًا ومؤسسات، من خلال ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشخصية الثقافية العلمية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والابتكارات وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وحماية البيئة، وذلك خلال الاحتفاء السنوي بالجائزة الذي سيحدد موعده لاحقًا. 

 

وأشاد الدكتور "الحسين" بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية، وإسهاماتها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها، مشيدًا بجهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة، متمنيًا للفائزين والفائزات التوفيق والسداد.

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​"جائزة جازان" تعتمد نتائج الفائزين.. والزميل "كاملي" يحصد التميز الإعلامي
سبق

اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، برئاسة أمير منطقة جازان "الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز" رئيس مجلس الأمناء؛ نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة لعام 1437 / 1438هـ، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، فيما فاز محرر "سبق" بمنطقة جازان "فهد كاملي" بجائرة التميز الإعلامي.

 

وثمن أمين عام الجائزة "الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين" دعم أمير المنطقة المتواصل، واهتمامه الدائم، بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، مبينًا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 41 فائزًا وفائزة؛ أفرادًا ومؤسسات، من خلال ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشخصية الثقافية العلمية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والابتكارات وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وحماية البيئة، وذلك خلال الاحتفاء السنوي بالجائزة الذي سيحدد موعده لاحقًا. 

 

وأشاد الدكتور "الحسين" بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية، وإسهاماتها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها، مشيدًا بجهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة، متمنيًا للفائزين والفائزات التوفيق والسداد.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
06:46 PM

​"جائزة جازان" تعتمد نتائج الفائزين.. والزميل "كاملي" يحصد التميز الإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، برئاسة أمير منطقة جازان "الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز" رئيس مجلس الأمناء؛ نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة لعام 1437 / 1438هـ، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، فيما فاز محرر "سبق" بمنطقة جازان "فهد كاملي" بجائرة التميز الإعلامي.

 

وثمن أمين عام الجائزة "الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين" دعم أمير المنطقة المتواصل، واهتمامه الدائم، بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، مبينًا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 41 فائزًا وفائزة؛ أفرادًا ومؤسسات، من خلال ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشخصية الثقافية العلمية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والابتكارات وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وحماية البيئة، وذلك خلال الاحتفاء السنوي بالجائزة الذي سيحدد موعده لاحقًا. 

 

وأشاد الدكتور "الحسين" بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال السنوات الماضية، وإسهاماتها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها، مشيدًا بجهود رجال الأعمال والداعمين للجائزة، متمنيًا للفائزين والفائزات التوفيق والسداد.

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