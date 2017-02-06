جازان.. أربعيني يعاني الصرع ذهب لحلاقة ذقنه واختفى

أسرته ترجح أنه استقل سيارة أجرة كونه لم يتعلم قيادة السيارة

أمضت أسرة مواطن أربعيني بمدينة جازان قرابة ستة أيام وهي تبحث عن ابنها الذي اختفى الأربعاء الماضي ولم يعثروا عليه حتى الآن، وذلك بعد خروجه من المنزل لحلاقة ذقنه.

وناشدت أسرة المواطن محمد حسن جابر الفيفي الذي فقد من مخطط رقم ستة، ويعاني من مرض الصرع، وإعاقة في إحدى رجليه، الجميع بمساعدتهم في البحث عنه مهيبين بمن يجده أو يشاهده بالتواصل على الرقم 0504759786 و 0564274902.