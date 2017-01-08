جازان.. اختتام فعاليات مسابقة "حملة المشكاة" بـ"تعاوني المسارحة"

اختُتمت مؤخراً فعاليات المسابقة الدعوية الإلكترونية لبرنامج حملة المشكاة الذي نظّمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأحد المسارحة، بمحاضرة لعضو الإفتاء بالقصيم الأستاذ الدكتور عبدالله الطيار بعنوان "جوانب مضيئة من سيرة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله"، بجامع الدحمان الجديد بحضور محافظ أحد المسارحة أحمد بن هادي الراجحي.

وكرم "الراجحي" الرعاةَ والداعمين والفائزين بالمسابقة الدعوية الإلكترونية لبرنامج حملة المشكاة.

وبيّن مدير المكتب الشيخ محمد قحل أن مئات المتسابقين شاركوا في المسابقة، وتم السحب على جوائز المسابقة، كما تم تكريم بقية الجهات المشاركة وضيوف الحفل.