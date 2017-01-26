النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان.. الجهات المختصة تحقق في حادثة فيديو علب المياه المثقوبة

"حكمي" لـ"سبق": تم إغلاق البوفيه احترازياً والتحقيق مع العمالة

أكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ لبلدية محافظة أحد المسارحة عن طريق الشرطة، بناءً على شكوى أحد المواطنين بوجود عبوات مياه مكة المكرمة (صفا) في أحد البوفيهات بالمحافظة توجد بها ثقوب جانبية.

 

وأضاف حكمي أنه على الفور تم شخوص مندوبي البلدية مع الدوريات الأمنية وتم العثور على ١٠ عبوات يوجد بها ثقوب وتم إغلاق البوفيه احترازيا والتحقيق مع العمالة من قبل الجهات المختصة واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الواقعة.

 

وكان قد وجه موثق مقطع فيديو اتهامًا لإحدى الكافتيريات في محافظة أحد المسارحة جنوب جازان ، بوخز عبوات المياه بالحُقَنْ ، فيما ينتظر أن تكشف أمانة منطقة جازان والجهات المعنيّة تفاصيل الواقعة وحيثيات مقطع الفيديو.

 

وقد وثق مقطع الفيديو مجموعة من عبوات المياه في إحدى الكافتيريات وبها تسريبات من آثار وخز، وفقًا للمصور ، وشهد المقطع تداولاً واسعا مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان.. الجهات المختصة تحقق في حادثة فيديو علب المياه المثقوبة
سبق

أكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ لبلدية محافظة أحد المسارحة عن طريق الشرطة، بناءً على شكوى أحد المواطنين بوجود عبوات مياه مكة المكرمة (صفا) في أحد البوفيهات بالمحافظة توجد بها ثقوب جانبية.

 

وأضاف حكمي أنه على الفور تم شخوص مندوبي البلدية مع الدوريات الأمنية وتم العثور على ١٠ عبوات يوجد بها ثقوب وتم إغلاق البوفيه احترازيا والتحقيق مع العمالة من قبل الجهات المختصة واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الواقعة.

 

وكان قد وجه موثق مقطع فيديو اتهامًا لإحدى الكافتيريات في محافظة أحد المسارحة جنوب جازان ، بوخز عبوات المياه بالحُقَنْ ، فيما ينتظر أن تكشف أمانة منطقة جازان والجهات المعنيّة تفاصيل الواقعة وحيثيات مقطع الفيديو.

 

وقد وثق مقطع الفيديو مجموعة من عبوات المياه في إحدى الكافتيريات وبها تسريبات من آثار وخز، وفقًا للمصور ، وشهد المقطع تداولاً واسعا مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
03:56 PM
"حكمي" لـ"سبق": تم إغلاق البوفيه احترازياً والتحقيق مع العمالة

جازان.. الجهات المختصة تحقق في حادثة فيديو علب المياه المثقوبة

A A A
محمد المواسي - جازان
9
25,463

أكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ لبلدية محافظة أحد المسارحة عن طريق الشرطة، بناءً على شكوى أحد المواطنين بوجود عبوات مياه مكة المكرمة (صفا) في أحد البوفيهات بالمحافظة توجد بها ثقوب جانبية.

 

وأضاف حكمي أنه على الفور تم شخوص مندوبي البلدية مع الدوريات الأمنية وتم العثور على ١٠ عبوات يوجد بها ثقوب وتم إغلاق البوفيه احترازيا والتحقيق مع العمالة من قبل الجهات المختصة واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الواقعة.

 

وكان قد وجه موثق مقطع فيديو اتهامًا لإحدى الكافتيريات في محافظة أحد المسارحة جنوب جازان ، بوخز عبوات المياه بالحُقَنْ ، فيما ينتظر أن تكشف أمانة منطقة جازان والجهات المعنيّة تفاصيل الواقعة وحيثيات مقطع الفيديو.

 

وقد وثق مقطع الفيديو مجموعة من عبوات المياه في إحدى الكافتيريات وبها تسريبات من آثار وخز، وفقًا للمصور ، وشهد المقطع تداولاً واسعا مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

شارك برأيك
36
132

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
1,915
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
8,015
500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
4,249
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,500

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد
السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة