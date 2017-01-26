جازان.. الجهات المختصة تحقق في حادثة فيديو علب المياه المثقوبة

"حكمي" لـ"سبق": تم إغلاق البوفيه احترازياً والتحقيق مع العمالة

أكد الناطق الإعلامي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي لـ"سبق" أنه ورد بلاغ لبلدية محافظة أحد المسارحة عن طريق الشرطة، بناءً على شكوى أحد المواطنين بوجود عبوات مياه مكة المكرمة (صفا) في أحد البوفيهات بالمحافظة توجد بها ثقوب جانبية.

وأضاف حكمي أنه على الفور تم شخوص مندوبي البلدية مع الدوريات الأمنية وتم العثور على ١٠ عبوات يوجد بها ثقوب وتم إغلاق البوفيه احترازيا والتحقيق مع العمالة من قبل الجهات المختصة واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الواقعة.

وكان قد وجه موثق مقطع فيديو اتهامًا لإحدى الكافتيريات في محافظة أحد المسارحة جنوب جازان ، بوخز عبوات المياه بالحُقَنْ ، فيما ينتظر أن تكشف أمانة منطقة جازان والجهات المعنيّة تفاصيل الواقعة وحيثيات مقطع الفيديو.

وقد وثق مقطع الفيديو مجموعة من عبوات المياه في إحدى الكافتيريات وبها تسريبات من آثار وخز، وفقًا للمصور ، وشهد المقطع تداولاً واسعا مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.