جازان .. "الدويسي" يدشن "اﻷمن مسؤولية الجميع" ويؤكد تعاون المواطنين

بهدف تعزيز الترابط بين أبناء الوطن ورجال الأمن

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان أمس الأول، ديوانية الريان بعنوان "الأمن مسؤولية الجميع"، دشنها مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي.

واستعرض اللواء الدويسي خلال اللقاء بالمواطنين دور رجال الأمن في حفظ الأمن وحماية مكتسبات الوطن , ودورهم في ردع المخلين بالأمن, مبرزًا تعاون المواطن بوصفه رجل الأمن الأول, وأهمية دوره في تعزيز قدرة رجال الأمن.

وتحدث إمام جامع الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز بجازان الشيخ موسى بن أحمد خمج، من جانبه عن أهمية الأمن في حياة الإنسان وإرشاد الدين الحنيف لتحقيق الأمن.

وأفاد المشرف التربوي علي الأمير، من جانبه عن دور التربية في تنشئة الأجيال التي تعي دورها في أداء المسؤولية والأمانة تجاه الوطن، والعمل على وحدته وتماسكه، فيما شهدت الأمسية العديد من الآراء والمداخلات من قِبل الحضور.

من جانب آخر ثمّن رئيس اللجنة موسى بن حمد اﻷمير لمدير شرطة المنطقة حضوره ودعمه وتدشينه للديوانية والمشاركة الفاعلة من الضيوف.

وتهدف الديوانية لتعزيز الترابط بين أبناء الوطن ورجال الأمن, لافتًا إلى أن اللجنة بصدد تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية والثقافية بشقيها الرجالي والنسائي.