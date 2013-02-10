جازان.. حملة مرورية توعوية لتركيب الحواجز بالشاحنات

لمنع انزلاق المركبات الصغيرة أسفلها وقت الحوادث

أطلقت إدارة مرور منطقة جازان حملة توعوية في جميع محافظات ومراكز المنطقة، لتوجيه ملاك الشاحنات وقائديها إلى تجهيزها بحواجز على كافة الجهات الأمامية والخلفية والجانبية؛ لمنع انزلاق السيارات الصغيرة أسفل منها عند الاصطدام بها.

وبين مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تسعى الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية إلى العمل على الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات بإلزام مالكي الشاحنات وقائديها لتجهيزها بالحواجز اللازمة بصفة عاجلة لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين.

وبين الغامدي أنه قد أشرف على بدء الحملة مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، بناء على توجيه أمير منطقة جازان لتعزيز التواجد الأمني والمروري للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد الغامدي أن إدارة مرور منطقة جازان لن تتوانى في تسخير الجهود البشرية والمادية واستخدام التقنيات الحديثة لضبط النظام لمنع وقوع الحوادث وضمان انسيابية الحركة للانتقال بكل أمن وسلامة.