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جازان.. ضبط مصنع للخمور ببيش والإطاحة بـ١٨ مخالفاً بينهم نساء

نجحت الجهات الأمنية بجازان، في ضبط مصنع للخمور ببيش، وتوقيف ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة؛ فقد تم تشكيل فريق متخصص من شرطة محافظة بيش، وإدارة التحريات، وقوة المهام والواجبات مع المجاهدين وحرس الحدود، والقيام بحملة أمنية مع ساعات الصباح الأولى بالموقع والمواقع المشبوهة الأخرى بالمحافظة؛ مما أسفر عن اﻹطاحة بـ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأضاف "الزهراني" أن الفريق اﻷمني قام بتطويق أحد المواقع المشبوهة.. وبمداهمته ضُبِط بداخله مصنع متكامل للخمور عُثر به على كميات كبيرة من الجراكل الجاهزة المُعَدة للترويج، بلغ عددها ١٢٠ جركلاً سعة ٢٠ لتراً، بالإضافة إلى كميات مقطرة وجاهزة في ٦ برك، وأعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع، وتمت إحالة المضبوطات واﻷشخاص لجهة الاختصاص.

 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية، اللواء ناصر الدويسي، أن الحملات متواصلة؛ مشيراً إلى أن فريق العمل الأمني وأبناء جازان معاً للقضاء على أوكار المفسدين والقبض عليهم؛ ليسلم المجتمع من سمومهم.

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جازان.. ضبط مصنع للخمور ببيش والإطاحة بـ١٨ مخالفاً بينهم نساء
سبق

نجحت الجهات الأمنية بجازان، في ضبط مصنع للخمور ببيش، وتوقيف ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة؛ فقد تم تشكيل فريق متخصص من شرطة محافظة بيش، وإدارة التحريات، وقوة المهام والواجبات مع المجاهدين وحرس الحدود، والقيام بحملة أمنية مع ساعات الصباح الأولى بالموقع والمواقع المشبوهة الأخرى بالمحافظة؛ مما أسفر عن اﻹطاحة بـ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأضاف "الزهراني" أن الفريق اﻷمني قام بتطويق أحد المواقع المشبوهة.. وبمداهمته ضُبِط بداخله مصنع متكامل للخمور عُثر به على كميات كبيرة من الجراكل الجاهزة المُعَدة للترويج، بلغ عددها ١٢٠ جركلاً سعة ٢٠ لتراً، بالإضافة إلى كميات مقطرة وجاهزة في ٦ برك، وأعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع، وتمت إحالة المضبوطات واﻷشخاص لجهة الاختصاص.

 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية، اللواء ناصر الدويسي، أن الحملات متواصلة؛ مشيراً إلى أن فريق العمل الأمني وأبناء جازان معاً للقضاء على أوكار المفسدين والقبض عليهم؛ ليسلم المجتمع من سمومهم.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:49 PM

جازان.. ضبط مصنع للخمور ببيش والإطاحة بـ١٨ مخالفاً بينهم نساء

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فهد كاملي - جازان
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نجحت الجهات الأمنية بجازان، في ضبط مصنع للخمور ببيش، وتوقيف ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أنه بناء على ما تم رصده من معلومات عن موقع مشبوه يتواجد به عدد من اﻷفارقة؛ فقد تم تشكيل فريق متخصص من شرطة محافظة بيش، وإدارة التحريات، وقوة المهام والواجبات مع المجاهدين وحرس الحدود، والقيام بحملة أمنية مع ساعات الصباح الأولى بالموقع والمواقع المشبوهة الأخرى بالمحافظة؛ مما أسفر عن اﻹطاحة بـ١٨ مخالفاً من الجالية اﻹفريقية بينهم نساء.

 

وأضاف "الزهراني" أن الفريق اﻷمني قام بتطويق أحد المواقع المشبوهة.. وبمداهمته ضُبِط بداخله مصنع متكامل للخمور عُثر به على كميات كبيرة من الجراكل الجاهزة المُعَدة للترويج، بلغ عددها ١٢٠ جركلاً سعة ٢٠ لتراً، بالإضافة إلى كميات مقطرة وجاهزة في ٦ برك، وأعداد كبيرة من أكياس السكر وأسطوانات الغاز وقدور الضغط المستخدمة في التصنيع، وتمت إحالة المضبوطات واﻷشخاص لجهة الاختصاص.

 

من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية، اللواء ناصر الدويسي، أن الحملات متواصلة؛ مشيراً إلى أن فريق العمل الأمني وأبناء جازان معاً للقضاء على أوكار المفسدين والقبض عليهم؛ ليسلم المجتمع من سمومهم.

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