"جاكم" و"منيع الخالدية" يخطفان أول المراكز في "سباق السليمي"

​الفعاليات شهدت حضوراً كثيفاً من أهالي المحافظة والقرى المجاورة

اختتمت أمس بمحافظة السليمي، 180 كلم جنوب حائل, فعاليات "سباقات السليمي" للخيول, التي نظمتها بلدية المحافظة، ودعمتها مؤسسات تجارية في المحافظة.

وفاز بكأس السباق للشوط الأول الحصان "جاكم" لصاحبه "سعد المسمار", وحصل على جائزة قدرها ٥٠٠٠ ريال مقدمة من مؤسسة الفالح، وسيف ودرع من مؤسسة حمود المليحان.

وحقق المركز الثاني الحصان "غاتر" لصاحبه "أنور المرشدي"، وحصل على درعين ومبلغ ٣٠٠٠ ريال.

وفي المركز الثالث فاز الحصان "شار" لصاحبه "حاتم محمد السليمي"، وفاز بدرعين ومبلغ ٢٠٠٠ ريال.

وجاء في المركز الرابع للشوط الأول الحصان" باب المجد" لصاحبه "حاتم محمد السليمي"، وفاز بدرع ومبلغ ١٠٠٠ ريال.

وفي الشوط الثاني "شوط الإنتاج" حمت المنافسة بين المتنافسين ليحقق الحصان "منيع الخالدية" لصاحبه "أحمد المشنا" المركز الأول، ويحصل على ٥٠٠٠ ريال ودرعين وسيف من مؤسسة المليحان، فيما حقق المركز الثاني الحصان "عزيز المظفر" لصاحبه "حامد الجنيدي"، وفاز بمبلغ ٣٠٠٠ ريال ودرعين.

وفي المركز الثالث جاء الحصان "خيرية" لصاحبه "أحمد المشنا" وفاز بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال ودرعين.

وفي المركز الرابع جاء الحصان" ثملان" لصاحبه "عالي حمد الرشيدي"، وفاز بدرع ومبلغ ١٠٠٠ ريال.

وفي نهاية السباق، كرّم رئيس بلدية السليمي المهندس عبدالله عواد الشمري الملاك الفائزة خيولهم, فيما كرّم رجل الأعمال حمود عبدالعزيز المليحان الفائزين بدروع وسيوف.

وشهدت الفعاليات التي شملت استعراض مهارات ركوب الخيل ورمي الرمح، والقفز على الخيل ومهارات الإنقاذ والعديد من الاستعراضات الرائعة، حضوراً كثيفاً من أهالي المحافظة والقرى المجاورة, فيما شهد شوطا السباق حماساً منقطع النظير وسط هتافات التشجيع من الحضور.

أهالي محافظة السليمي، وعبر "سبق"، ثمنوا لبلدية المحافظة هذه البادرة, وشكروا المؤسسات الداعمة لجوائز السباق, مؤكدين تميزه رغم إقامته للمرة الأولى.