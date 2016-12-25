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جامعة أمريكية تكشف سبب رفض رئيسها مصافحة خريج خليجي!

أوضحت جامعة نيو هيفن الأمريكية، أن رئيس الجامعة ستيفن كابلان لم يصافح أياً من الطلاب، وعددهم نحو 300، خلال حفل التخرج الأحد الماضي؛ وذلك رداً على صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه مصافحة طالب من دولة خليجية، وإشارة "لا" في الصورة.

 

وجاء توضيح الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت في تغريدة لها: "كابلان لم يصافح أياً من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي".

 

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين، بأن رئيس الجامعة نُصح من قِبَل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أياً من الخريجين؛ من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية "كونيتيكت" الأمريكية.

 

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يُعَد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي؛ للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.

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جامعة أمريكية تكشف سبب رفض رئيسها مصافحة خريج خليجي!
سبق

أوضحت جامعة نيو هيفن الأمريكية، أن رئيس الجامعة ستيفن كابلان لم يصافح أياً من الطلاب، وعددهم نحو 300، خلال حفل التخرج الأحد الماضي؛ وذلك رداً على صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه مصافحة طالب من دولة خليجية، وإشارة "لا" في الصورة.

 

وجاء توضيح الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت في تغريدة لها: "كابلان لم يصافح أياً من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي".

 

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين، بأن رئيس الجامعة نُصح من قِبَل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أياً من الخريجين؛ من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية "كونيتيكت" الأمريكية.

 

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يُعَد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي؛ للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
01:00 PM

جامعة أمريكية تكشف سبب رفض رئيسها مصافحة خريج خليجي!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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24,436

أوضحت جامعة نيو هيفن الأمريكية، أن رئيس الجامعة ستيفن كابلان لم يصافح أياً من الطلاب، وعددهم نحو 300، خلال حفل التخرج الأحد الماضي؛ وذلك رداً على صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه مصافحة طالب من دولة خليجية، وإشارة "لا" في الصورة.

 

وجاء توضيح الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت في تغريدة لها: "كابلان لم يصافح أياً من الطلاب وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج الأحد الماضي".

 

وأوضحت التغريدة أنه جرى الإعلان قبل قراءة أسماء الخريجين، بأن رئيس الجامعة نُصح من قِبَل مسؤولي الصحة في الجامعة بألا يصافح أياً من الخريجين؛ من أجل منع انتشار عدوى الجهاز التنفسي المتصاعدة في ولاية "كونيتيكت" الأمريكية.

 

وأكدت الجامعة أن ما قام به رئيسها يُعَد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات خلال حفل التخرج الشتوي؛ للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا والبرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.

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