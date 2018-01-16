أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقًا) موعد بدء مرحلة الالتحاق الثانية في برنامج (التعلُّم عن بُعد) في تخصص (إدارة الأعمال) للعام الجامعي 1437-1438هـ، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 18/ 4/ 1438هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa. ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 من ربيع الآخر. وسيتم إعلان نتائج القبول للطلبة المستجدين برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني الشخصي، حسبما هو مدخل على نظام القبول والتسجيل من قِبل المتقدمين، ومن خلال حساب المتقدم في بوابة نظام القبول والتسجيل في الجامعة. فيما ستبدأ الدراسة في البرنامج الأحد 8 من جمادى الأولى المقبل. من جانبه، قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الجامعة، المهندس طفيل اليوسف: إن فتح باب الالتحاق ببرنامج التعلُّم عن بُعد يعتبر بمنزلة منح فرصة القبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة، مع ضرورة عدم وجود قبول متعدد للمتقدم. وأكد أن جميع الاختبارات النهائية تقدم في مقر الجامعة بالدمام، أو الفروع المتاحة، وأن آلية التحويل من نظام الدراسة في (التعلُّم عن بعد) إلى (الانتظام) تخضع لتحقيق المعدل المطلوب، إضافة لعملية المفاضلة، وبحسب المقاعد الشاغرة في الكلية. ويُفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبي أو المحمول عند التقديم لتعبئة طلب الالتحاق، بدلاً من الأجهزة الكفية والهواتف الذكية التي قد لا تتوافق أو تدعم بعض البرمجيات المستخدمة في نظام القبول.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح باب الالتحاق في برنامج التعلُّم عن بُعد اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-16 أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقًا) موعد بدء مرحلة الالتحاق الثانية في برنامج (التعلُّم عن بُعد) في تخصص (إدارة الأعمال) للعام الجامعي 1437-1438هـ، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 18/ 4/ 1438هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa. ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 من ربيع الآخر.



وسيتم إعلان نتائج القبول للطلبة المستجدين برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني الشخصي، حسبما هو مدخل على نظام القبول والتسجيل من قِبل المتقدمين، ومن خلال حساب المتقدم في بوابة نظام القبول والتسجيل في الجامعة. فيما ستبدأ الدراسة في البرنامج الأحد 8 من جمادى الأولى المقبل.



من جانبه، قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الجامعة، المهندس طفيل اليوسف: إن فتح باب الالتحاق ببرنامج التعلُّم عن بُعد يعتبر بمنزلة منح فرصة القبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة، مع ضرورة عدم وجود قبول متعدد للمتقدم.





وأكد أن جميع الاختبارات النهائية تقدم في مقر الجامعة بالدمام، أو الفروع المتاحة، وأن آلية التحويل من نظام الدراسة في (التعلُّم عن بعد) إلى (الانتظام) تخضع لتحقيق المعدل المطلوب، إضافة لعملية المفاضلة، وبحسب المقاعد الشاغرة في الكلية. ويُفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبي أو المحمول عند التقديم لتعبئة طلب الالتحاق، بدلاً من الأجهزة الكفية والهواتف الذكية التي قد لا تتوافق أو تدعم بعض البرمجيات المستخدمة في نظام القبول.



16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438 01:47 AM

عبر موقع الجامعة الإلكتروني.. ويستمر التقديم حتى نهاية الجمعة 22 ربيع الآخر

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفتح باب الالتحاق في برنامج التعلُّم عن بُعد اليوم





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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقًا) موعد بدء مرحلة الالتحاق الثانية في برنامج (التعلُّم عن بُعد) في تخصص (إدارة الأعمال) للعام الجامعي 1437-1438هـ، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 18/ 4/ 1438هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.uod.edu.sa. ويستمر التقديم حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 22 من ربيع الآخر.



وسيتم إعلان نتائج القبول للطلبة المستجدين برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني الشخصي، حسبما هو مدخل على نظام القبول والتسجيل من قِبل المتقدمين، ومن خلال حساب المتقدم في بوابة نظام القبول والتسجيل في الجامعة. فيما ستبدأ الدراسة في البرنامج الأحد 8 من جمادى الأولى المقبل.



من جانبه، قال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الجامعة، المهندس طفيل اليوسف: إن فتح باب الالتحاق ببرنامج التعلُّم عن بُعد يعتبر بمنزلة منح فرصة القبول لحديثي التخرج من الثانوية العامة، مع ضرورة عدم وجود قبول متعدد للمتقدم.





وأكد أن جميع الاختبارات النهائية تقدم في مقر الجامعة بالدمام، أو الفروع المتاحة، وأن آلية التحويل من نظام الدراسة في (التعلُّم عن بعد) إلى (الانتظام) تخضع لتحقيق المعدل المطلوب، إضافة لعملية المفاضلة، وبحسب المقاعد الشاغرة في الكلية. ويُفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبي أو المحمول عند التقديم لتعبئة طلب الالتحاق، بدلاً من الأجهزة الكفية والهواتف الذكية التي قد لا تتوافق أو تدعم بعض البرمجيات المستخدمة في نظام القبول.

