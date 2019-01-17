جامعة الباحة تكشف تفاصيل إغماء طالبة في قاعة الامتحان وحقيقة تأخر دخول "الهلال"

قالت: طلبنا الإسعاف مرتين حضر بعدها ونقل الحالة للمستشفى بمساعدة موظفات الأمن

كشفت جامعة الباحة تفاصيل وحيثيات حادثة شهدتها اروقة كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة، بعد إغماء إحدى الطالبات في قاعة الامتحان يوم أمس، وحقيقة ما تم ذكره حول منع حارس الكلية فرق الهلال الأحمر من الدخول إلا بعد انتظار قارب نصف ساعة.



وقال المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني في تصريح لـ"سبق": ينبغي الإشارة قبل البدء في حيثيات التساؤل الموجه إلينا بخصوص حالة إحدى الطالبات الصحية بكلية العلوم والآداب بالمخواة إلى أن مدير جامعة الباحة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله الزهراني قام بالتواصل مع عميد الكلية الدكتور غرم الله بركات، للاطمئنان على حالة الطالبة الصحية، وأنها بحمد الله باشرت اليوم التالي اختباراتها مع بقية زميلاتها في الكلية، مؤكداً أن سلامة الطالبات والطلاب محل اهتمامه وعنايته.



وأضاف الدكتور "الزهراني": أما بخصوص حيثيات السؤال، فيمكن القول بحسب محضر إفادة منسقة شؤون الطالبات في كلية العلوم والآداب بمبنى بني عاصم المتضمنة جميع التفاصيل المتعلقة بحالة الطالبة المغمى عليها: أنه في يوم الأحد 17/ 4 وفي تمام الساعة 11 و34 دقيقة تم إبلاغ منسقة الكلية لشؤون الطالبات بوجود طالبة في حالة شبه مغمى عليها في قاعة الاختبارات، بقسم الدراسات الإسلامية بالمستوى السادس، وبناء على ذلك تم على الفور الاتصال بـ"الهلال الأحمر"، وبعد الاتصال بالهلال الأحمر ومعاينة الحالة، تم إخراج الطالبة من قاعة الاختبارات، بمساعدة بعض موظفات الأمن في داخل الكلية، وتم الاتصال بحارس الكلية للسؤال عن وصول "الهلال الأحمر" مفيداً بعدم وصوله.



وأردف الدكتور "الزهراني": في ذات اللحظة تم التعقيب بالاتصال بالهلال الأحمر للمرة الثانية، وكان ذلك في حدود الساعة 11 و38 دقيقة، ثم الاتصال بشقيق الطالبة في حدود 11 و40 دقيقة بحكم وجود رقمه لدى المنسقة لشؤون الطالبات بالكلية، وبعدها بدقائق أشعرنا حارس الكلية بحضور الهلال الأحمر، وفور وصوله تم إحضار "حاملة" الهلال الأحمر إلى مبنى الكلية ليتم من خلالها نقل الحالة بمساعدة موظفات الأمن إلى باحة الكلية.



وتابع: وفي ذات اللحظة تم استدعاء فرقة الهلال الأحمر لمعاينة الحالة، وأثناء ذلك قام مسؤول الهلال الأحمر بطرح أسئلة تتعلق بحالة الطالبة الصحية وتمت إفادته، ثم تم التواصل مع ولي أمر الطالبة لمعرفة حالة ابنته قبل حضورها إلى الكلية، ليتم بعد ذلك نقل الطالبة عن طريق سيارة الهلال الأحمر بمرافقة منسقة شؤون الطالبات بالكلية للاطمئنان على حالتها الصحية.