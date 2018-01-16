النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الطائف تبحث واقع العمل التطوعي بالمحافظة

أقامت 3 ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة بن محفوظ وشركة التنمية وغدن

أقامت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، وبالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وشركة التنمية، وغدن للتجارة؛ ثلاث ورش عمل بغرض بحث واقع العمل التطوعي في محافظة الطائف، والمساهمة في دراسة تطلعات واحتياجات شركاء جامعة الطائف ومنسوبيها من وحدة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في الجامعة، وسبل تطويرها بما يلبي مصلحة المجتمع.

 

واستمرت ورش العمل ثلاثة أيام متتالية استهدفت إدارة الجامعة ومنسوبيها في اليوم الأول، وطلاب الجامعة في اليوم الثاني، والجمعيات والجهات الخيرية وغير الربحية في اليوم الثالث.

 

وتأتي ورش العمل هذه استكمالاً لخطوات الجامعة الحثيثة لدفع عجلة التطوير في إدارات وكليات الجامعة وتجويد الخدمات المقدمة في جميع المجالات، ومنها الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

 

من جانبه شدد وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع "الدكتور تركي بن سليم الثبيتي" على أهمية العمل التطوعي الذي أصبح مطلبًا وطنيًّا وضرورةً إنسانية ودعامة أساسية في بناء وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة.

 

يذكر أن الجامعة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لتشغيل وتطوير وحدة الخدمة المجتمعية في الجامعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة الطائف تبحث واقع العمل التطوعي بالمحافظة
سبق

أقامت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، وبالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وشركة التنمية، وغدن للتجارة؛ ثلاث ورش عمل بغرض بحث واقع العمل التطوعي في محافظة الطائف، والمساهمة في دراسة تطلعات واحتياجات شركاء جامعة الطائف ومنسوبيها من وحدة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في الجامعة، وسبل تطويرها بما يلبي مصلحة المجتمع.

 

واستمرت ورش العمل ثلاثة أيام متتالية استهدفت إدارة الجامعة ومنسوبيها في اليوم الأول، وطلاب الجامعة في اليوم الثاني، والجمعيات والجهات الخيرية وغير الربحية في اليوم الثالث.

 

وتأتي ورش العمل هذه استكمالاً لخطوات الجامعة الحثيثة لدفع عجلة التطوير في إدارات وكليات الجامعة وتجويد الخدمات المقدمة في جميع المجالات، ومنها الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

 

من جانبه شدد وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع "الدكتور تركي بن سليم الثبيتي" على أهمية العمل التطوعي الذي أصبح مطلبًا وطنيًّا وضرورةً إنسانية ودعامة أساسية في بناء وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة.

 

يذكر أن الجامعة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لتشغيل وتطوير وحدة الخدمة المجتمعية في الجامعة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
07:01 PM
أقامت 3 ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة بن محفوظ وشركة التنمية وغدن

جامعة الطائف تبحث واقع العمل التطوعي بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
189

أقامت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، وبالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وشركة التنمية، وغدن للتجارة؛ ثلاث ورش عمل بغرض بحث واقع العمل التطوعي في محافظة الطائف، والمساهمة في دراسة تطلعات واحتياجات شركاء جامعة الطائف ومنسوبيها من وحدة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في الجامعة، وسبل تطويرها بما يلبي مصلحة المجتمع.

 

واستمرت ورش العمل ثلاثة أيام متتالية استهدفت إدارة الجامعة ومنسوبيها في اليوم الأول، وطلاب الجامعة في اليوم الثاني، والجمعيات والجهات الخيرية وغير الربحية في اليوم الثالث.

 

وتأتي ورش العمل هذه استكمالاً لخطوات الجامعة الحثيثة لدفع عجلة التطوير في إدارات وكليات الجامعة وتجويد الخدمات المقدمة في جميع المجالات، ومنها الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

 

من جانبه شدد وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع "الدكتور تركي بن سليم الثبيتي" على أهمية العمل التطوعي الذي أصبح مطلبًا وطنيًّا وضرورةً إنسانية ودعامة أساسية في بناء وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة.

 

يذكر أن الجامعة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لتشغيل وتطوير وحدة الخدمة المجتمعية في الجامعة.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,442
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة