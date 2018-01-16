جامعة الطائف تبحث واقع العمل التطوعي بالمحافظة

أقامت 3 ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة بن محفوظ وشركة التنمية وغدن

أقامت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الطائف، وبالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وشركة التنمية، وغدن للتجارة؛ ثلاث ورش عمل بغرض بحث واقع العمل التطوعي في محافظة الطائف، والمساهمة في دراسة تطلعات واحتياجات شركاء جامعة الطائف ومنسوبيها من وحدة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي في الجامعة، وسبل تطويرها بما يلبي مصلحة المجتمع.

واستمرت ورش العمل ثلاثة أيام متتالية استهدفت إدارة الجامعة ومنسوبيها في اليوم الأول، وطلاب الجامعة في اليوم الثاني، والجمعيات والجهات الخيرية وغير الربحية في اليوم الثالث.

وتأتي ورش العمل هذه استكمالاً لخطوات الجامعة الحثيثة لدفع عجلة التطوير في إدارات وكليات الجامعة وتجويد الخدمات المقدمة في جميع المجالات، ومنها الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

من جانبه شدد وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع "الدكتور تركي بن سليم الثبيتي" على أهمية العمل التطوعي الذي أصبح مطلبًا وطنيًّا وضرورةً إنسانية ودعامة أساسية في بناء وتعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة.

يذكر أن الجامعة قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية لتشغيل وتطوير وحدة الخدمة المجتمعية في الجامعة.