جامعة الطائف تطلق برنامج الحملة الخليجية لمحاربة السرطان كشريك مساند

تتضمن موقعًا إلكترونيًا ومعرضًا.. ومنتدى تُبَث فعالياته إذاعيًا عبر موقع الجامعة

أطلقت جامعة الطائف مع بداية فبراير الحالي برنامج الحملة الخليجية لمحاربة السرطان تحت شعار "تحت شعار: "40 % وقاية 40 % شفاء"، والتي تعد الجامعة شريكًا مساندًا فيها.

وأوضحت وكيلة شؤون الطالبات بجامعة الطائف الدكتورة حنان عنقاوي، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الأخطار المؤدية للإصابة بالسرطان، وتشجيع اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بين جميع فئات المجتمع، ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف عن السرطان وأهميتها في تحسين فرص الشفاء.

وبينت الدكتورة حنان عنقاوي أن برنامج الجامعة الخاص بالحملة يتكون من أنشطة وفعاليات متنوعة، منها إطلاق موقع إلكتروني للتوعية والدعم النفسي لمرض السرطان أول أيام الحملةً الموافق للأول من فبراير ٢٠١٧م.

وأشارت إلى تلوين شعار جامعة الطائف بألوان الحملة كشريك مساند لحملة الخليج، وسيطلب من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة تغيير الصورة الشخصية لحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ليحمل شعار: (شعارنا عذرًا أيها السرطان أنا أقوى).

وذكرت أن الجامعة ستنظم أيضًا معرضًا مصاحبًا للحملة، يشتمل على العديد من الفعاليات، منها المسابقات، وعرض لوحات تشكيلية للتوعية بالسرطان، عرض منتجات غذائية صحية، وماراثون الجري، ونشاط رياضي، وحزام بشري لشعار رمزية مكافحة السرطان.

وأفادت الدكتورة حنان عنقاوي بأن الجامعة ستنضم أيضًا "منتدى أيها السرطان أنا أقوى"، والذي يتضمن مجموعة من المحاضرات واللقاءات التي تناقش العديد من المحاور المهمة، مثل: الأمراض السرطانية والمستقبل الواعد للعلاج، وتعزيز الوعي لمكافحة السرطان، والاهتمام بالجانب الوقائي للمرض، وكذلك مناقشة أهمية الجانب الديني والنفسي لمرضى السرطان.

وأشارت إلى أنه سيتم بث جميع جلسات المنتدى إذاعيًا على موقع جامعة الطائف، وذلك بالتعاون مع وكالة التعليم الإلكتروني، لتحقيق أقصى درجة لاستفادة طلبة الجامعة والجمهور المستهدف منها.

وأوضحت أن تقديم الحملة وافتتاحها وإدارة الجلسات سيسند إلى طالبات جامعة الطائف، وذلك في بادرة أولى من نوعها في شطر الطالبات لتعزيز وتنمية المهارات القيادية والشخصية للطالبة.