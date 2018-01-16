جامعة المؤسس تدرب فرق التقييم لاختيار "الجامع القدوة" بمكة

كبيت خبرة لوضع الضوابط للجوامع المؤهلة للوسام

دشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي الدورة التدريبية لفرق التقييم والتي ستقوم بالوقوف على الجوامع المرشحة للدخول بمسابقة الجامع القدوة.



ويقوم بالتدريب معهد "قيم" التابع لجامعة الملك عبدالعزيز وذلك ضمن مبادرة الفرع في مشروع "كيف نكون قدوة" والذي سبق أن دشنه صاحب السمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة في ملتقى مكة المكرمة الثقافي.



وصرح مدير إدارة العلاقات والإعلام بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة سمير علي خيري أن مدربي معهد "قيم" التابع لجامعة الملك عبدالعزيز سيقومون كبيت خبرة الذي تعاون معه الفرع لوضع الضوابط والمعايير وتدريب فرق التقييم عليها.



وأوضح أنه سبق هذه الدورة ورش عمل لتحديد ضوابط ومعايير الجامع القدوة حضرها وشارك فيها جمع من المختصين حيث سبق أن وضعت "للجامع القدوة" المعايير التالية، وهي؛- المعيار الهندسي - المعيار الاجتماعي/ والمعيار الدعوي - معيار اكتمال المرافق بها - والمعيار الوظيفي - المعيار الاستدامة - المعيار الإعلامي.



وأشار الخيري أنه سيتم بإذن الله منح الجوامع الفائزة بوسام الجامع القدوة وسيليها دورات متخصصة لتأهيل الجوامع الأخرى لتطبق نفس الضوابط والمعايير.

