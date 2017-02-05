جامعة المؤسس تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية

ستهتم بدراسة تحديد المواقع ودراسات التنوع والحماية وحصرها

استحدثت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية علوم الارض وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى "وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي".



وأوضح الدكتور عمار بن عبد المنعم أمين عميد كلية علوم الأرض قائلا: إن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة بكل أشكالها هدفا رئيسيا لدعم اقتصاد المملكة .



وبين أن وحدة الدراسات والأبحاث السياحية والجيولوجية ستهتم بدراسة تحديد المواقع الجيولوجية ودراسات التنوع الجيولوجي والحماية الجيولوجية ودراسة كيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية واستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها.



وأضاف بأن الوحدة ستقدم برامج تدريبية ومحاضرات علمية تثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ومعلمي مادة الجيولوجيا في التعليم العام وتدريب الجيولوجيين المهتمين في مختلف التخصصات وكذلك المهتمين بهذا العلم في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.



وتابع : يأتي إنشاء وحدة دراسات وابحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل التطلعات التي ظهرت بالعملية لدى المهتمين بالسياحة بتفضيل المواقع التي تملك بيئة ترفيهية نادرة وظهرت الحاجة الى دعم الترفيه الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في المملكة. حتى أصبح العديد من السياح يهتم بالتعرف على الخصائص التاريخية والبيئية والإنسانية لأي منطقة يزورونها، فيبادرون بزيارة الاثار والمتاحف الفنية والتاريخية والمحميات البيئية والطبيعية ومكوناتها الجيولوجية وما تحتويه من مدخرات في باطن الارض.



وتحظى المملكة بطبيعة جيولوجية غنية جدا ويحتوي موروثها الجيولوجي على ما يزيد عن بليوني سنة من التاريخ الجيولوجي والتركيبات والتضاريس المختلفة والمتميزة في كافة أرجائها، إذ إنه بات بالإمكان توضيح غنى وثراء تلك المكونات الجيولوجية في المملكة من خلال إنشاء أطلس يهتم بإبراز تعدد أماكن السياحة الجيولوجية في المملكة. ومن الأمثلة المتميزة لأماكن السياحة الجيولوجية بالمملكة جيولوجيا الكهوف حيث تعتبر المملكة زاخرة بالكهوف بنوعيها المتشكلة من ذوبان الصخور الكلسية وتلك المتعلقة بالمقاطع البركانية. وكذلك الحرات البركانية ومن أشهرها حرات منطقة المدينة المنورة التابعة للدرع العربي الغربي والتي تعتبر من المعالم البركانية المتناهية الجمال. وأيضا الجزر البحرية حيث توجد مجموعة من الجزر في البحر الأحمر وهي مرتبطة بديناميكية البحر الأحمر وتحتوي على مقاطع صخرية جميلة وعيون مائية وواحات مختلفة كما أن بعضها يحتوي على كهوف كلسية.