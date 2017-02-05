النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

جامعة المؤسس تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية

ستهتم بدراسة تحديد المواقع  ودراسات التنوع والحماية وحصرها

استحدثت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية علوم الارض وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى "وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي".


وأوضح الدكتور عمار بن عبد المنعم أمين عميد كلية علوم الأرض قائلا: إن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة بكل أشكالها هدفا رئيسيا لدعم اقتصاد المملكة .


وبين أن وحدة الدراسات والأبحاث السياحية والجيولوجية ستهتم بدراسة تحديد المواقع الجيولوجية ودراسات التنوع الجيولوجي والحماية الجيولوجية ودراسة كيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية واستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها.


وأضاف بأن الوحدة ستقدم برامج تدريبية ومحاضرات علمية تثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ومعلمي مادة الجيولوجيا في التعليم العام وتدريب الجيولوجيين المهتمين في مختلف التخصصات وكذلك المهتمين بهذا العلم في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.


وتابع : يأتي إنشاء وحدة دراسات وابحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل التطلعات التي ظهرت بالعملية لدى المهتمين بالسياحة بتفضيل المواقع التي تملك بيئة ترفيهية نادرة وظهرت الحاجة الى دعم الترفيه الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في المملكة. حتى أصبح العديد من السياح يهتم بالتعرف على الخصائص التاريخية والبيئية والإنسانية لأي منطقة يزورونها، فيبادرون بزيارة الاثار والمتاحف الفنية والتاريخية والمحميات البيئية والطبيعية ومكوناتها الجيولوجية وما تحتويه من مدخرات في باطن الارض.


وتحظى المملكة بطبيعة جيولوجية غنية جدا ويحتوي موروثها الجيولوجي على ما يزيد عن بليوني سنة من التاريخ الجيولوجي والتركيبات والتضاريس المختلفة والمتميزة في كافة أرجائها، إذ إنه بات بالإمكان توضيح غنى وثراء تلك المكونات الجيولوجية في المملكة من خلال إنشاء أطلس يهتم بإبراز تعدد أماكن السياحة الجيولوجية في المملكة. ومن الأمثلة المتميزة لأماكن السياحة الجيولوجية بالمملكة جيولوجيا الكهوف حيث تعتبر المملكة زاخرة بالكهوف بنوعيها المتشكلة من ذوبان الصخور الكلسية وتلك المتعلقة بالمقاطع البركانية. وكذلك الحرات البركانية ومن أشهرها حرات منطقة المدينة المنورة التابعة للدرع العربي الغربي والتي تعتبر من المعالم البركانية المتناهية الجمال.  وأيضا الجزر البحرية حيث توجد مجموعة من الجزر في البحر الأحمر وهي مرتبطة بديناميكية البحر الأحمر وتحتوي على مقاطع صخرية جميلة وعيون مائية وواحات مختلفة كما أن بعضها يحتوي على كهوف كلسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة المؤسس تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية
سبق

استحدثت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية علوم الارض وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى "وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي".


وأوضح الدكتور عمار بن عبد المنعم أمين عميد كلية علوم الأرض قائلا: إن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة بكل أشكالها هدفا رئيسيا لدعم اقتصاد المملكة .


وبين أن وحدة الدراسات والأبحاث السياحية والجيولوجية ستهتم بدراسة تحديد المواقع الجيولوجية ودراسات التنوع الجيولوجي والحماية الجيولوجية ودراسة كيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية واستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها.


وأضاف بأن الوحدة ستقدم برامج تدريبية ومحاضرات علمية تثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ومعلمي مادة الجيولوجيا في التعليم العام وتدريب الجيولوجيين المهتمين في مختلف التخصصات وكذلك المهتمين بهذا العلم في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.


وتابع : يأتي إنشاء وحدة دراسات وابحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل التطلعات التي ظهرت بالعملية لدى المهتمين بالسياحة بتفضيل المواقع التي تملك بيئة ترفيهية نادرة وظهرت الحاجة الى دعم الترفيه الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في المملكة. حتى أصبح العديد من السياح يهتم بالتعرف على الخصائص التاريخية والبيئية والإنسانية لأي منطقة يزورونها، فيبادرون بزيارة الاثار والمتاحف الفنية والتاريخية والمحميات البيئية والطبيعية ومكوناتها الجيولوجية وما تحتويه من مدخرات في باطن الارض.


وتحظى المملكة بطبيعة جيولوجية غنية جدا ويحتوي موروثها الجيولوجي على ما يزيد عن بليوني سنة من التاريخ الجيولوجي والتركيبات والتضاريس المختلفة والمتميزة في كافة أرجائها، إذ إنه بات بالإمكان توضيح غنى وثراء تلك المكونات الجيولوجية في المملكة من خلال إنشاء أطلس يهتم بإبراز تعدد أماكن السياحة الجيولوجية في المملكة. ومن الأمثلة المتميزة لأماكن السياحة الجيولوجية بالمملكة جيولوجيا الكهوف حيث تعتبر المملكة زاخرة بالكهوف بنوعيها المتشكلة من ذوبان الصخور الكلسية وتلك المتعلقة بالمقاطع البركانية. وكذلك الحرات البركانية ومن أشهرها حرات منطقة المدينة المنورة التابعة للدرع العربي الغربي والتي تعتبر من المعالم البركانية المتناهية الجمال.  وأيضا الجزر البحرية حيث توجد مجموعة من الجزر في البحر الأحمر وهي مرتبطة بديناميكية البحر الأحمر وتحتوي على مقاطع صخرية جميلة وعيون مائية وواحات مختلفة كما أن بعضها يحتوي على كهوف كلسية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
03:28 PM
ستهتم بدراسة تحديد المواقع  ودراسات التنوع والحماية وحصرها

جامعة المؤسس تستحدث وحدة دراسات وأبحاث للسياحة الجيولوجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
6,605

استحدثت جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية علوم الارض وحدة متخصصة في دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي تحت مسمى "وحدة دراسات وأبحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي".


وأوضح الدكتور عمار بن عبد المنعم أمين عميد كلية علوم الأرض قائلا: إن إنشاء هذه الوحدة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 والتي وضعت السياحة بكل أشكالها هدفا رئيسيا لدعم اقتصاد المملكة .


وبين أن وحدة الدراسات والأبحاث السياحية والجيولوجية ستهتم بدراسة تحديد المواقع الجيولوجية ودراسات التنوع الجيولوجي والحماية الجيولوجية ودراسة كيفية إنشاء المنتزهات الجيولوجية واستكشاف المواقع الجيولوجية وحصرها.


وأضاف بأن الوحدة ستقدم برامج تدريبية ومحاضرات علمية تثقيفية للمرشدين السياحيين الجيولوجيين ومعلمي مادة الجيولوجيا في التعليم العام وتدريب الجيولوجيين المهتمين في مختلف التخصصات وكذلك المهتمين بهذا العلم في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.


وتابع : يأتي إنشاء وحدة دراسات وابحاث السياحة الجيولوجية والتراث الجيولوجي للعناية بالسياحة الجيولوجية في ظل التطلعات التي ظهرت بالعملية لدى المهتمين بالسياحة بتفضيل المواقع التي تملك بيئة ترفيهية نادرة وظهرت الحاجة الى دعم الترفيه الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في المملكة. حتى أصبح العديد من السياح يهتم بالتعرف على الخصائص التاريخية والبيئية والإنسانية لأي منطقة يزورونها، فيبادرون بزيارة الاثار والمتاحف الفنية والتاريخية والمحميات البيئية والطبيعية ومكوناتها الجيولوجية وما تحتويه من مدخرات في باطن الارض.


وتحظى المملكة بطبيعة جيولوجية غنية جدا ويحتوي موروثها الجيولوجي على ما يزيد عن بليوني سنة من التاريخ الجيولوجي والتركيبات والتضاريس المختلفة والمتميزة في كافة أرجائها، إذ إنه بات بالإمكان توضيح غنى وثراء تلك المكونات الجيولوجية في المملكة من خلال إنشاء أطلس يهتم بإبراز تعدد أماكن السياحة الجيولوجية في المملكة. ومن الأمثلة المتميزة لأماكن السياحة الجيولوجية بالمملكة جيولوجيا الكهوف حيث تعتبر المملكة زاخرة بالكهوف بنوعيها المتشكلة من ذوبان الصخور الكلسية وتلك المتعلقة بالمقاطع البركانية. وكذلك الحرات البركانية ومن أشهرها حرات منطقة المدينة المنورة التابعة للدرع العربي الغربي والتي تعتبر من المعالم البركانية المتناهية الجمال.  وأيضا الجزر البحرية حيث توجد مجموعة من الجزر في البحر الأحمر وهي مرتبطة بديناميكية البحر الأحمر وتحتوي على مقاطع صخرية جميلة وعيون مائية وواحات مختلفة كما أن بعضها يحتوي على كهوف كلسية.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة