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جامعة "المؤسس" تقدم برامج توعوية عبر برنامج "كيف نكون قدوة؟"

عبر أطباء وطبيبات امتياز الأسنان وفعاليات ترفيهية وإجراءات وخدمات صحية

أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم منظومة برامجها التوعوية التثقيفية بصحة الفم والأسنان، ضمن مشاركتها في برنامج "كيف نكون قدوة" الذي دشنه مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والذي يندرج تحت إستراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان.

 وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره، أن مشاركة الكلية عبر أطباء وطبيبات الامتياز في هذا البرنامج نابع من ترسيخ مفهوم تحمل أمانة المسؤولية الوطنية للخدمة المجتمعية في الأطباء وذلك ليكونوا قدوة لغيرهم، منوهاً بفكرة البرنامج النابعة من القيم والمبادئ الإسلامية التي يحتاج المجتمع لتطبيقها في هذا العصر والاقتداء بها في جميع ظروف الحياة.

 واعتبر ميره أن برنامج "كيف نكون قدوة" يهدف لأن تكون الكلية دائماً رائدة وسباقة وقدوة خاصة في العمل المجتمعي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتحفيز أطبائها وتشجيعهم ليكون كل فردٍ قدوة في مجاله، موجهاً شكره للأمير خالد الفيصل الذي دائماً يحرص على المبادرات الرائدة التي تسهم في بناء إنسان منطقة مكة المكرمة وجعله مثالاً يحتذى به، ولمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على دعمه لمثل هذه الفعاليات المجتمعية، ولفريق العمل في برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز على إنجاح هذه المشاركة الفاعلة.

من جانبها أشارت رئيس برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز الدكتورة عبير بنت محمد النويصر إلى أن مشاركة الكلية عبر هذا التواجد تتركز أيضاً في التوعية وتقديم الخدمات من قبل أطباء وطبيبات الامتياز بالكلية لمجتمعهم، حيث تم إطلاق ركن "حملة لا تبصق" والتي تبين مضار البصق في الطريق وأضراره الاجتماعية والصحية ونقله للأمراض، وسط المطالبة بزيادة التوعية والعمل على وضع الإجراءات والتنظيمات اللازمة، والتي من ضمنها فرض الغرامات أسوة بباقي بعض دول العالم من خلال الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة للرقي بالمجتمع صحياً والحد من هذه الظاهرة ذات الانعكاسات السلبية، إضافة لركن الأطفال من خلال الألعاب التوعوية والتثقيفية الهادفة عن صحة الفم والأسنان.

ولفتت إلى أن فريق العمل المشارك الذي ضم إلى جانب أطباء وطبيبات الامتياز، المشرفين والباحثين والمنسقين أسهم عبر ركن التثقيف والمشورة العامة في تقديم خدمة الفحص السريري المباشر في المراكز التجارية، حيث إنه في حال وجود حالة طارئة تستدعي التدخل الإكلينيكي يعطى للمريض إحالة لمراجعة عيادات مستشفى الأسنان الجامعي، كما تم استخدام الشاشات التلفزيونية لاستعراض الرسائل التوضيحية لكيفية تنظيف الأسنان بطريقة سليمة والعناية بصحة الفم والأسنان وتوزيع المطويات التثقيفية والتعليمية للزوار.

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جامعة "المؤسس" تقدم برامج توعوية عبر برنامج "كيف نكون قدوة؟"
سبق

أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم منظومة برامجها التوعوية التثقيفية بصحة الفم والأسنان، ضمن مشاركتها في برنامج "كيف نكون قدوة" الذي دشنه مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والذي يندرج تحت إستراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان.

 وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره، أن مشاركة الكلية عبر أطباء وطبيبات الامتياز في هذا البرنامج نابع من ترسيخ مفهوم تحمل أمانة المسؤولية الوطنية للخدمة المجتمعية في الأطباء وذلك ليكونوا قدوة لغيرهم، منوهاً بفكرة البرنامج النابعة من القيم والمبادئ الإسلامية التي يحتاج المجتمع لتطبيقها في هذا العصر والاقتداء بها في جميع ظروف الحياة.

 واعتبر ميره أن برنامج "كيف نكون قدوة" يهدف لأن تكون الكلية دائماً رائدة وسباقة وقدوة خاصة في العمل المجتمعي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتحفيز أطبائها وتشجيعهم ليكون كل فردٍ قدوة في مجاله، موجهاً شكره للأمير خالد الفيصل الذي دائماً يحرص على المبادرات الرائدة التي تسهم في بناء إنسان منطقة مكة المكرمة وجعله مثالاً يحتذى به، ولمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على دعمه لمثل هذه الفعاليات المجتمعية، ولفريق العمل في برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز على إنجاح هذه المشاركة الفاعلة.

من جانبها أشارت رئيس برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز الدكتورة عبير بنت محمد النويصر إلى أن مشاركة الكلية عبر هذا التواجد تتركز أيضاً في التوعية وتقديم الخدمات من قبل أطباء وطبيبات الامتياز بالكلية لمجتمعهم، حيث تم إطلاق ركن "حملة لا تبصق" والتي تبين مضار البصق في الطريق وأضراره الاجتماعية والصحية ونقله للأمراض، وسط المطالبة بزيادة التوعية والعمل على وضع الإجراءات والتنظيمات اللازمة، والتي من ضمنها فرض الغرامات أسوة بباقي بعض دول العالم من خلال الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة للرقي بالمجتمع صحياً والحد من هذه الظاهرة ذات الانعكاسات السلبية، إضافة لركن الأطفال من خلال الألعاب التوعوية والتثقيفية الهادفة عن صحة الفم والأسنان.

ولفتت إلى أن فريق العمل المشارك الذي ضم إلى جانب أطباء وطبيبات الامتياز، المشرفين والباحثين والمنسقين أسهم عبر ركن التثقيف والمشورة العامة في تقديم خدمة الفحص السريري المباشر في المراكز التجارية، حيث إنه في حال وجود حالة طارئة تستدعي التدخل الإكلينيكي يعطى للمريض إحالة لمراجعة عيادات مستشفى الأسنان الجامعي، كما تم استخدام الشاشات التلفزيونية لاستعراض الرسائل التوضيحية لكيفية تنظيف الأسنان بطريقة سليمة والعناية بصحة الفم والأسنان وتوزيع المطويات التثقيفية والتعليمية للزوار.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
09:34 PM
عبر أطباء وطبيبات امتياز الأسنان وفعاليات ترفيهية وإجراءات وخدمات صحية

جامعة "المؤسس" تقدم برامج توعوية عبر برنامج "كيف نكون قدوة؟"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم منظومة برامجها التوعوية التثقيفية بصحة الفم والأسنان، ضمن مشاركتها في برنامج "كيف نكون قدوة" الذي دشنه مؤخراً مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز والذي يندرج تحت إستراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنمية المكان.

 وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره، أن مشاركة الكلية عبر أطباء وطبيبات الامتياز في هذا البرنامج نابع من ترسيخ مفهوم تحمل أمانة المسؤولية الوطنية للخدمة المجتمعية في الأطباء وذلك ليكونوا قدوة لغيرهم، منوهاً بفكرة البرنامج النابعة من القيم والمبادئ الإسلامية التي يحتاج المجتمع لتطبيقها في هذا العصر والاقتداء بها في جميع ظروف الحياة.

 واعتبر ميره أن برنامج "كيف نكون قدوة" يهدف لأن تكون الكلية دائماً رائدة وسباقة وقدوة خاصة في العمل المجتمعي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتحفيز أطبائها وتشجيعهم ليكون كل فردٍ قدوة في مجاله، موجهاً شكره للأمير خالد الفيصل الذي دائماً يحرص على المبادرات الرائدة التي تسهم في بناء إنسان منطقة مكة المكرمة وجعله مثالاً يحتذى به، ولمدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي على دعمه لمثل هذه الفعاليات المجتمعية، ولفريق العمل في برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز على إنجاح هذه المشاركة الفاعلة.

من جانبها أشارت رئيس برنامج تدريب أطباء وطبيبات الامتياز الدكتورة عبير بنت محمد النويصر إلى أن مشاركة الكلية عبر هذا التواجد تتركز أيضاً في التوعية وتقديم الخدمات من قبل أطباء وطبيبات الامتياز بالكلية لمجتمعهم، حيث تم إطلاق ركن "حملة لا تبصق" والتي تبين مضار البصق في الطريق وأضراره الاجتماعية والصحية ونقله للأمراض، وسط المطالبة بزيادة التوعية والعمل على وضع الإجراءات والتنظيمات اللازمة، والتي من ضمنها فرض الغرامات أسوة بباقي بعض دول العالم من خلال الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة للرقي بالمجتمع صحياً والحد من هذه الظاهرة ذات الانعكاسات السلبية، إضافة لركن الأطفال من خلال الألعاب التوعوية والتثقيفية الهادفة عن صحة الفم والأسنان.

ولفتت إلى أن فريق العمل المشارك الذي ضم إلى جانب أطباء وطبيبات الامتياز، المشرفين والباحثين والمنسقين أسهم عبر ركن التثقيف والمشورة العامة في تقديم خدمة الفحص السريري المباشر في المراكز التجارية، حيث إنه في حال وجود حالة طارئة تستدعي التدخل الإكلينيكي يعطى للمريض إحالة لمراجعة عيادات مستشفى الأسنان الجامعي، كما تم استخدام الشاشات التلفزيونية لاستعراض الرسائل التوضيحية لكيفية تنظيف الأسنان بطريقة سليمة والعناية بصحة الفم والأسنان وتوزيع المطويات التثقيفية والتعليمية للزوار.

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