"جامعة المؤسس ومكافحة المخدرات" تطلقان مبادرة "صديق الوقاية"

بهدف إيجاد القدوة المؤثرة وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى الشباب

أطلقت جامعة الملك عبد العزيز والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، اليوم البرامج المشتركة بينهما ضمن مبادرة "صديق الوقاية" التي تنظمها "مكافحة المخدرات" تحت شعار "كيف نكون قدوة" وذلك بالإدارة العليا بالجامعة.



ودشن الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي الموقع الالكتروني الخاص بالبرامج المشتركة بين الجامعة و"مكافحة المخدرات" بحضور مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، العميد محمد بن مطلق الثبيتي.



وتهدف البرامج المشتركة ضمن مبادرة "صديق الوقاية" ضمن ملتقى مكة المكرمة، إلى إيجاد القدوة المؤثرة في أوساط المجتمع، وتفعيل مفهوم العمل التطوعي لدى فئات الشباب، وبناء أواصر التعاون بين المتطوعين الشباب وإدارة مكافحة المخدرات والجهات الأخرى، ومساهمة المتطوعين في العملية التوعوية وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية، وزيادة الوعي لدى المتطوعين عن أضرار المخدرات بطريقة غير مباشرة، والاستفادة من خبرات ومهارات الشباب لخدمة المجتمع، وشغل أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم ويخدم المجتمع وصرفهم عن سموم المخدرات.



وأكد "اليوبي" على أهمية الشراكة بين الجامعة ومكافحة المخدرات وتنفيذ برامج مشتركة لتوعية أبنائنا الطلاب والطالبات للوقاية من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها وتنمية الإحساس بالمسؤولية من خلال إيجاد القدوة الحسنة والمؤثرة حيث تسعى البرامج إلى تحقيق أهداف وتطلعات ملتقى مكة الثقافي.



وأفاد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، العميد محمد بن مطلق الثبيتي، أن مبادرة "صديق الوقاية" تشمل عدة فعاليات وبرامج توعوية في كافة محافظات المنطقة جزء منها يستهدف المجتمع لتعزيز وتفعيل دور الجانب التوعوي للوقاية من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها، والجزء الأخر يستهدف منسوبي مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة في كل من الجوانب العملية والأخلاقية وذلك بمشاركة عدة جهات.



يذكر أن الجامعة تنفذ على مدار العام الدراسي سبعة برامج ضمن ملتقى مكة الثقافي وهي "أنا قدوة بفكري"، و"سفراء القيم"، و"أنا قدوة بعملي التطوعي"، و"المثالية في القيادة المرورية"، و"قصة نجاح"، و"تلمذة"، و"أنا السعودي أنا قدوة".