جامعة الملك سعود تستقبل الفصل الثاني بتنظيم دورات بالحاسب لطلابها

معتمدة من جامعة كامبردج والمؤسسة العامة للتدريب

يدشن مركز الحاسب وتنمية المهارات للتدريب بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود مع بداية الفصل الثاني للعام الجامعي 1437هـ -1438هـ العديد من الدورات لطلاب الجامعة معتمدة من جامعة كامبردج البريطانية والمؤسسة العامة للتدريب.

ودعا مدير المركز عبدالله بن راشد آل زنان عموم الطلاب للاستفادة من هذه الدورات والتسجيل فيها ابتداءً من يوم الأحد 1438/5/8هـ الساعة الثامنة صباحاً عبر (نظام التسجيل في الدورات للطلاب) على الرابط التالي sa.ksu.edu.sa/csd مع العلم بأن المقاعد محدودة والأحقية بالأولوية.

وقال "آل زنان" إن هذه الدورات مثل دورة الشهادة الدولية المتقدمة لتقنية المعلومات كامبردج والمعتمدة من جامعة كامبردج البريطانية ومن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى العديد من الدورات التخصصية في الحاسب الآلي مثل دورة التحليل الإحصائي SPSS والبرمجة بلغة C# ولغة C++ ولغة جافا والرسوم الهندسية أوتوكاد وبرنامج ريفيت ومات لاب ونظم المعلومات الجغرافية GIS وسوني فيغاس والتخطيط والتحكم بالمشروع بريمافيرا ودورة الرسوم المعلوماتية أنفوجرافيك وكذلك إدارة الجودة الشاملة 6 سيجما وغيرها من دورات الحاسب، ودورات مميزة في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة (محادثة واستماع - قواعد).

وأوضح أن المركز يقدم أيضاً دورات في المجال الإداري وتطوير الذات مثل دورة إدارة المشاريع PMP لمدة 35 ساعة تدريبية ودورة إدارة الموارد البشرية ودورة الثقافة القانونية، بالإضافة إلى دورات أخرى تطويرية تهم الطالب الجامعي، وهذه الدورات بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ولمزيد من التفاصيل عن الدورات ومواعيدها التفضل بزيارة موقع عمادة شؤون الطلاب sa.ksa.edu.sa